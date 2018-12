Les seizièmes de finale de la C3, dont le tirage au sort s'est déroulé ce lundi à Nyon, proposeront quelques belles rencontres comme Lazio-FC Séville mais aussi Celtic-Valence et Galatasaray-Benfica.

Galatasaray-Benfica: un parfum de Ligue des champions

Le duel entre les Turcs et les Ailges aura un petit air de Ligue des champions puisque les deux équipes ont disputé la phase de poules de la Ligue des champions et terminé troisième de leur groupe.



Arsenal et Chelsea, les deux clubs londoniens favoris de la Ligue Europa, ont été vernis au tirage au sort des 16es de finale avec respectivement les Biélorusses de Bate Borisov et les Suédois de Malmö pour adversaires. Parmi les affiches de la compétition, on retrouvera un intéressant Lazio Rome - FC Séville, quintuple vainqueur de la compétition.

Autre club italien, le Napoli de Carlo Ancelotti, reversé de Ligue des champions, a eu plus de chance avec Zurich. L'équipe de Lorenzo Insigne évite une autre équipe reversée de C1, le Shakhtar Donetsk. C'est Francfort qui devra gérer les Ukrainiens, toujours compliqués à jouer. En ce qui concerne les clubs belges, le FC Bruges affrontera Salzbourg alors que Genk défiera le Slavia Prague.

A noter encore que les adversaires du F91 lors de la phase de poules, le Betis Séville et l'Olympiakos, ont hérité de Rennes pour les Espagnols et le Dynamo Kiev pour les Grecs.



Les matches aller se joueront le 14 février et les matches retour le 21 février.



Le programme

Viktoria Plzen (CZE) - Dinamo Zagreb (CRO)

FC Bruges (BEL) - RB Salzbourg (AUT)



Rapid Vienne (AUT) - Inter Milan (ITA)

Slavia Prague (CZE) - Genk (BEL)



Krasnodar (RUS) - Bayer Leverkusen (GER)



FC Zurich (SUI) - Naples (ITA)



Malmö (SWE) - Chelsea (ENG)

Shakhtar Donetsk (UKR) - Eintracht Francfort (GER)

Celtic (SCO) - Valence (ESP)

Rennes (FRA) - Bétis Séville (ESP)

Olympiakos (GRE) - Dynamo Kiev (UKR)

Lazio Rome (ITA) - FC Séville (ESP)



Fenerbahçe (TUR) - Zénith Saint-Pétersbourg (RUS)

Sporting (POR) - Villarreal (ESP)



BATE Borisov (BLR) - Arsenal (ENG)

Galatasaray (TUR) - Benfica (POR)