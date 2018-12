Le Casino 2000 de Mondorf abrite ce jeudi soir la cérémonie de remise des prix de sportif, sportive et équipe de l'année 2018. Christine Majerus et Bob Jungels sont annoncés comme les grands favoris.

Gala de sportspress: Majerus et Jungels en pole position

Eddy RENAULD Deux nouveaux prix seront décernés lors de la sportspress.lu Awards Night

Après avoir été titré à quatre reprises, de 2014 à 2017, Gilles Muller est en course pour décrocher un cinquième sacre de rang. Les chances de voir le citoyen de Reckange à nouveau distingué sont réduites, car son ultime saison sur le circuit mondial a été difficile. Le cycliste Bob Jungels, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège neuf ans après la victoire d'Andy Schleck, mais aussi champion du monde du contre-la-montre avec son équipe Quick-Step, apparaît comme le principal favori.



Mais d'autres sportifs ont aussi signé une année 2018 intéressante à commencer par Bob Bertemes, sixième de l'Euro au lancer du poids et détenteur du record national, Lyndon Sosa, vainqueur d'une manche de Coupe du monde en trap, ou encore Dylan Pereira, auteur d'une saison encourageante en Porsche Supercup sans oublier le cycliste Jempy Drucker, abonné aux places d'honneur. Et que penser des prestations individuelles de garçons comme Laurent Jans (football), Chris Philipps (football) et Kamil Rychlicki (volley)?



Chez les dames, Christine Majerus a fait main basse sur ce trophée depuis 2015 et sera à nouveau la fille à battre. La cycliste de la formation Boels-Dolmans a aligné des prestations de qualité au cours des derniers mois avec notamment une quatrième place aux Championnats du monde de cyclo-cross à Valkenburg, une médaille d'argent dans le chrono par équipes aux Mondiaux d'Innsbruck et de nombreux accessits.



Derrière la Cessangeoise, la lutte s'annonce équilibrée entre la joueuse de tennis Mandy Minella, les pongistes Ni Xia Lian et Sarah De Nutte ainsi que l'athlète Charline Mathias, demi-finaliste du 800 m des Championnats d'Europe de Berlin.

Dans le cadre du challenge de la meilleure équipe, le football et le tennis de table présentent de solides arguments. Dudelange, lauréat de la BGL Ligue, a marqué le pays et l'Europe entière en décrochant son ticket pour la phase de poules de l'Europa League. Quant à l'équipe nationale, elle a signé quelques prestations de qualité dans le cadre de la première édition de la Ligue des Nations. Le Progrès Niederkorn, auteur d'un joli parcours en Coupe d'Europe (qualifications contre Gabala et Honved), figure aussi parmi les nominés.



Du côté de la FLTT, on retrouve le double composé de Ni Xian Lian et Sarah De Nutte, médaillé de bronze lors de l'Euro, et la sélection dames qui évolue au plus haut niveau (18e au ranking mondial d'octobre 2018) et qui a notamment battu l'équipe de Hong Kong (4e mondiale) lors des Mondiaux. Berchem (handball), lauréat de la Coupe et huitième de finaliste de la Challenge Cup, et la sélection messieurs de tir à l'arc, médaillée de bronze à l'Euro de Legnica, complètent le casting de la catégorie.



Nouveautés



Outre le retour à Mondorf, après deux années de parenthèse à la Coque, l'autre nouveauté est la mise sur pied d'un nouveau titre: celui d'entraîneur de l'année. Parmi les nominés, on retrouve notamment Dino Toppmöller (F91), Jeff Saibene (Bielefeld) et le sélectionneur national Luc Holtz pour le football, mais aussi Ken Diederich (Amicale et équipe nationale de basket), Dejan Gajic (entraîneur des équipes masculine et féminine du HB Käerjeng) et Camille Schmit (entraîneur des athlètes Charel Grethen et Charline Mathias).



La seconde nouveauté concerne la remise du Prix Ultra-Sport à Ralph Diseviscourt (cyclisme). Le prix du fair-play reviendra à Yannick Lieners pour son projet qui porte sur les cellules souches, Special Olympics recevra le prix du Sport et Handicap et les prix de meilleurs espoirs seront remis à Eléonora Molinaro (tennis) et Leandro Barreiro (football).



A noter encore que notre regretté ancien confrère Lucien Gretsch recevra à titre posthume un prix d'honneur.

Sportif de l'année

Bob Bertemes (athlétisme)

Jempy Drucker (cyclisme)

Tom Habscheid (parasports - athlétisme)

Bob Haller (triathlon)

Laurent Jans (football)

Bob Jungels (cyclisme)

Joe Kurt (parasports - triathlon)

Gilles Muller (tennis)

Sören Nissen (cyclo-cross et vtt)

Gregor Payet (triathlon)

Dylan Pereira (sport automobile)

Chris Philipps (football)

Kamil Rychlicki (volley-ball)

Sascha Schulz (dressage)

Gilles Seywert (tir à l'arc compound)

Lyndon Sosa (tir aux armes sportives)

Raphaël Stacchiotti (natation)

Sportive de l'année

Charlotte Bettendorf (équitation)

Sarah de Nutte (tennis de table)

Christine Majerus (cyclisme)

Charline Mathias (athlétisme)

Mandy Minella (tennis)

Ni Xia Lian (tennis de table)

Jenny Warling (karaté)

Equipe de l'année

Tir à l'arc: équipe nationale messieurs en recurve

Football: F91 Dudelange

Football: équipe nationale messieurs

Football: Progrès Niederkorn

Handball: HC Berchem

Tennis de table: Sarah de Nutte-Ni Xia Lian

Tennis de table: équipe nationale dames