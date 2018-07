Le FC Metz s’en va à Brest ce lundi (20h45) pour y débuter son championnat de Ligue 2. Frédéric Antonetti et ses hommes vont pouvoir se jauger face à un adversaire coriace. Philippe Gaillot fait le point sur le recrutement grenat, ses arrivées et ses probables départs.

Gaillot: «On essaye de convaincre Dossevi de rester à Metz»

Par Hervé Kuc



Philippe, une nouvelle fois le FC Metz fait tourner à plein la lessiveuse de son effectif. Est-ce une obligation à partir du moment où l’équipe change de division?

Quand on change de division, le marché est différent et nous sommes souvent contraints de changer les joueurs. Remarquez que la saison dernière nous avions réussi à nous maintenir en Ligue 1 mais que nous avions également effectué des changements importants dans notre effectif. Cela dépend forcément aussi des joueurs en fin de contrat et des offres extérieures.

Renaud Cohade (34 ans, fin septembre) vient de prolonger d’une année son contrat en faveur du club grenat (2020). Etait-ce la condition pour qu’il accepte de rester parmi vous?

Non, il fallait tout d’abord que Frédéric Antonetti fasse le point sur notre effectif pour que l’on puisse se projeter sur le futur. Ensuite, Renaud a démontré tout au long de la saison écoulée qu’il était un joueur fiable, sérieux et impliqué dans la vie du club. Il «supporte» très bien son âge, il aime le football, c’est un passionné. Il produit un effet exemplaire sur le groupe et les supporters l’adorent.

Mathieu Dossevi (30 ans) est également un élément que votre public apprécie beaucoup…

Sa situation est un peu spéciale. On essaye de le convaincre de rester à Metz mais il a réalisé un dernier exercice incroyable et il est sollicité (Saint-Etienne, Guingamp et Toulouse, NDLR). Tout au long de la semaine qui arrive, on va voir si la situation bouge.

Mathieu Dossevi est sur le départ à moins d'un improbable retournement de situation. Photo: Michel Dell'Aiera

Quid de Balliu et Rivière?

Ces deux garçons se retrouvent dans la même situation: nous avons un accord avec chacun des deux pour qu’ils puissent s’en aller s’ils trouvent un club à leur niveau. Ce n’est pas encore le cas pour le moment.

Comment avez-vous procédé pour réussir à vous faire prêter Victorien Angban (21 ans, milieu) par Chelsea?

Théoriquement, Chelsea a pour habitude de ne prêter ses joueurs uniquement aux clubs qui évoluent au plus haut niveau de leur championnat national. Là, nous avons effectué le déplacement jusqu’à Londres pour manifester notre intérêt.

Oukidja (Strasbourg) et Delecroix (Lorient) sont les nouveaux gardiens du temple messin. Qui sera le numéro trois?

Pour le moment, nous partons avec un espoir du club pour endosser ce rôle: Guillaume Dietsch (17 ans).

Le FC Metz a-t-il terminé son recrutement? Etes-vous prêts à aller défier Brest?

Théoriquement deux joueurs devraient nous rejoindre. Un milieu (Jamiro Monteiro a signé ce samedi) mais également un attaquant. Le groupe se met en place et on disposera d’un effectif riche en qualité avec beaucoup de jeunes éléments, des joueurs à «développer». Nous sommes prêts à aller affronter Brest même s’il nous faudra encore un peu de temps pour obtenir une osmose complète.

L'effectif du FC Metz (en gras les arrivants)

Gardiens. Oukidja (Strasbourg), Delecroix (Lorient), Dietsch.

Défenseurs. Jans (Waasland-Beveren, BEL), Boye (Sivasspor, TUR), Sunzu (Lille, FRA), Kané (Tubize, BEL), Selimovic, Rivière, Basin, Udol, Balliu (?).

Milieux. Fofana (Alanyaspor, TUR), Gakpa (Quevilly-Rouen, FRA), Hein (Tours, FRA, rp), Monteiro (Heracles Almelo, P-B), H. Maïga (Saint-Etienne, FRA), Angban (Chelsea, ANG), Sabaly (Génération Foot, SEN), Cohade, Poblete, Thill, Jallow, Boulaya, Dossevi (?).

Attaquants. Diallo (Brest, FRA, rp), Ndiaye (Génération Foot, SEN), Niane, Nguette, Rivière (?).

Les principaux départs. Didillon (Anderlecht), Beunardeau (Dosportivos Aves), Kawashima, Mollet (Montpellier), Roux (Guingamp), Niakhaté (Mayence), Milicevic (La Gantoise, rp), Diagne (Werdre Brême, rp), Mandjeck (Sparta Prague, rp), Palmieri (GFC Ajaccio), Jouffre, Assou-Ekotto et Bisevac (fin de contrat).

Les six premières journées messines. Jusqu’au 31 août, le FC Metz est appelé à disputer six journées de Ligue 2 et un match de Coupe de la Ligue (1er tour) face au Grenoble de Philippe Hinschberger (14 août à Saint-Symphorien). Les déplacements à Brest (30 juillet), Clermont (11 août), Troyes (24 août) seront entrecoupés des réceptions d’Orléans (3 août), de l’AC Ajaccio (20) et de Lens (théoriquement le 31 août, sauf reprogrammation télévisuelle).