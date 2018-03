Gaby Dalvit suit l’actualité du FC Metz de près. Le vice-président d’Amnéville commente les prestations messines pour France Bleu Lorraine Nord. Technicien dans l’âme, il n’a pas apprécié l’attitude de Kombouaré face à Hantz et prévoit un succès grenat devant Toulouse ce samedi.

Gaby Dalvit: «Les 10 buts de Roux valent les 24 de Cavani»

Gaby Dalvit suit l’actualité du FC Metz de près. Le vice-président d’Amnéville commente les prestations messines pour France Bleu Lorraine Nord. Technicien dans l’âme, il n’a pas apprécié l’attitude de Kombouaré face à Hantz et prévoit un succès grenat devant Toulouse ce samedi.

Propos recueillis par Hervé Kuc

Gaby, comment se porte le CSO Amnéville (National 3)?

Nous sommes à la dixième place (22 points). Nous avions bien débuté le championnat en prenant 7 points lors des quatre premières journées et en ce début d’année on s’accroche. Notre objectif, c’est le maintien. Il peut y avoir six descentes et nous allons affronter Troyes, Pagny, Mulhouse puis les trois équipes professionnelles réserve: Strasbourg, Nancy et Metz. Il y a de quoi bien faire.

Que retenez-vous du partage des points entre Guingamp et Metz samedi dernier en Ligue 1 (2-2)?

C’est un nul qui interrompt une série de mauvais résultats messins. Maintenant, quand tu mènes deux fois dans la partie et que finalement tu n’arrives pas à gagner, c’est dommage et dommageable. Sur le second but concédé par le FC Metz, j’ai senti une formation en panique. Néanmoins, les hommes de Frédéric Hantz n’ont pas eu un grand nombre d’opportunités d’inscrire un autre but.

Comment analysez-vous les indisponibilités, souvent récurrentes, de Bisevac, Jouffre, Assou-Ekotto et Palmieri?

J’explique avant tout cela par l’âge pour Bisevac et Jouffre. Ce dernier a très peu joué la saison dernière et encore moins cette année. Est-ce que les entraînements sont devenus trop durs pour eux? Dylan Lempereur, qui arrive de chez nous à Amnéville, a eu sa chance et face à Guingamp j’estime qu’il n’a pas démérité. Il a pris le poste de latéral gauche occupé par Assou-Ekotto qui sous la direction de Hinschberger comme de Hantz a eu du mal à s’imposer aux yeux des deux techniciens. Palmieri est tout simplement blessé actuellement.

Appréciez-vous le retour de Georges Mandjeck, parti au Sparta Prague puis revenu en prêt lors du mercato hivernal?

Quand il est parti, j’avais annoncé que son départ n’était pas celui qui me chagrinait le plus. Ceux de Sarr et Diabaté allaient être plus durs à digérer. Certaines personnes trouvaient que le jeu mosellan manquait d’agressivité: Georges Mandjeck est donc arrivé et il a malheureusement perdu le ballon qui a coûté un but à sa formation devant Montpellier (0-1). Je suis un peu déçu de son apport même si je l’ai trouvé bien mieux à Guingamp.

Considérez-vous que les dix buts inscrits par Nolan Roux valent autant que les vingt-quatre réussis par Cavani pour le PSG?

Je dis bravo à Nolan Roux. Il a inscrit dix des vingt-cinq réalisations du FC Metz, club qui est dernier de Ligue 1. Réussir à marquer 40 % des buts de votre équipe, c’est une très jolie performance. Roux, il ne dit pas un mot, il joue, il est malléable et efficace. Oui, les 10 buts de Roux valent largement les 24 de Cavani.

Frédéric Hantz s’est «frotté» à Cafù puis Kombouaré est venu l’apostropher vertement à Guingamp. Quel est votre avis d’éducateur sur ces deux sujets?

Effectivement, ce sont deux points bien différents. Dans un club, il y a une hiérarchie et un respect que le joueur doit à son entraîneur. Les dirigeants messins ont apparemment infligé une suspension d’une semaine à Cafù qui vient de quitter le club pour être prêté en Pologne. En ce qui concerne Antoine Kombouaré, j’estime qu’il a eu un comportement inadmissible et inexcusable envers Frédéric Hantz. Il a fait n’importe quoi et il a renvoyé une sale image de la fonction d’éducateur.

Metz (20e, 19 points)-Toulouse (16e, 28) c’est ce samedi. Comment imaginez-vous les débats?

Face à une équipe toulousaine convalescente mais qui vient de rejoindre Monaco (3-3) après avoir été menée 1 à 3, le FC Metz ne peut absolument pas se contenter d’un partage des points. C’est un match crucial et je vais miser sur un petit succès grenat (1-0) avec un but inscrit à la 90e+2, ainsi on ne pourra pas se faire remonter!

Gaby Dalvit (à gauche) partage sa passion sur les ondes de France Bleu Lorraine Nord. Photo privée