Trois quarts de finale de la Coupe de Luxembourg seront disputés ce week-end. Le Futsal Wilwerwiltz, lanterne rouge de Ligue 2, fera office de petit Poucet face au Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn, sociétaire de Ligue 1. Le capitaine du club nordiste Vitor Da Silva se penche sur le premier tour de son club ainsi que sur ce match de Coupe.



Par Stéphane Guillaume



Vitor Da Silva, depuis la relégation en Ligue 2, Wilwerwiltz a beaucoup de mal à relever la tête et ne répond pas vraiment aux attentes avec une dernière place au classement. Quelles sont vos explications?

C'est vrai, on n'arrive pas à relever la tête en ce qui concerne le championnat. L'année passée, on avait un effectif assez intéressant et nous sommes tout de même tombés en Ligue 2. Il y a également quelques joueurs importants qui ont accepté d'autres défis. En outre, on a un nouvel entraîneur et on a dû recommencer de zéro. Je ne veux pas dire que c'est ça la raison, mais l'équipe a besoin de temps pour se reconstruire. L'entraîneur a de nouvelles idées. Certains joueurs transférés sont blessés ou ont quitté l'équipe après quelques matches. Mais tous ensembles, on peut encore faire de belles choses.

Wilwerwiltz possèdent pourtant des individualités comme le buteur Hugo Rocha, treize buts cette saison. L’équilibre entre les talents individuels et le collectif poserait-il problème?

Hugo est un joueur très important pour l'équipe, un joueur jeune mais avec un talent incroyable. Je ne dirai pas que c'est un problème. C'est l'équipe qui gagne avec son talent et je sais qu’il pense la même chose. Il y a des joueurs qui sont très forts individuellement mais l'entraîneur essaye de faire en sorte que l'équipe en profite. Dans le groupe, il n'y a pas de problème.

Quelle est la solution pour que Wilwerwiltz quitte cette place de lanterne rouge de Ligue 2?

Il est difficile de trouver une solution rapide et efficace. En tout cas, le club va se renforcer avec quelques joueurs. Après, il faudra s’entraîner et suivre les idées de l’entraîneur. On va quitter cette dernière place parce qu’on ne la mérite pas car on est plus unis que jamais.

Comment avez-vous préparé ce quart de finale face au Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn?

L’entraîneur connaît bien l’adversaire. Tout le monde connaît le Samba 7 ALSS Futsal et on est conscient que c’est une équipe très difficile à battre. Les joueurs sont prêts à créer l’exploit, rien de mieux de commencer 2018 avec une victoire.

Le programme des quarts de finale



Dimanche



18h: Union Titus Pétange Futsal (L1) - Amicale Clervaux Futsal (L1)

20h45: CS Fola Esch (L2) - Racing FC Union Luxembourg (L1)

21h (Fousbann): Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn (L1) - Futsal Wilwerwiltz (L2)

Joué le 11 décembre 2017:

FC Nordstad (L1) - Futsal US Esch (L1) 5-3

Le derby de la quatrième journée de Ligue 1 entre le RAF Differdange et le FC Differdange 03 avait été postposé et se jouera également ce dimanche à 18h (Fousbann).