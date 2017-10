A l'issue de la 3e journée de championnat, le classement de Ligue 1 commence petit à petit à se dessiner. Clervaux et le Racing restent intraitables, tandis que le RAF Differdange et le Samba 7 ALSS Futsal ont enfin débloqué leur compteur points. Enfin, l'US Esch garde le contact avec les membres du Top 4.

Par Stéphane Guillaume

A l'aube du week-end, quatre équipes n'avaient toujours pas glané le moindre point, dont le FC Bettendorf et le RAF Differdange qui s'affrontaient lors de la 3e journée. A l'arrivée, c’est le RAF qui engrange une première victoire (5-9), synonyme de bien fou au moral.



«On menait pourtant 3-0 dans ce match assez intense», regrette Filipe Ferreira, joueur de Bettendorf. «Puis, le RAF a su égaliser et prendre l’avantage (3-4), suite à quelques erreurs défensives de notre part, avec deux buts concédés sur un rebond contre nos joueurs et qui trompe notre gardien.»



Le joueur de Bettendorf peste aussi sur l’arbitrage et porte aux nues son gardien de but. «En début de seconde période, on égalise à 4-4. Puis, une succession de contre-attaques des deux côtés conduit au résultat final de 5-9. Je tiens à souligner que les arbitres étaient très mauvais, pour les deux équipes d'ailleurs, on peut le dire clairement. Nous avons affronté un RAF très motivé, et avons livré l'un de nos meilleurs matches! Enfin, il ne faut pas oublier notre gardien, Pedro da Silva Freit, qui a à nouveau démontré toute sa classe et son efficacité, mais malheureusement cela ne nous a pas rapporté les trois points.»

L’Amicale Clervaux et l’AS Sparta Dudelange possédaient le maximum de points avant leur face-à-face. Et c'est finalement Clervaux qui conserve son brevet d’invincibilité (6-2). Ce duel entre invaincus s’est surtout joué en première mi-temps, quand Clervaux a inscrit quatre buts, des buts qui l'ont installé sur un matelas confortable pour le reste du match.



«Cela fait à présent deux mois que nous travaillons aux entraînements notre système de jeu, que ce soit défensif ou offensif. On essaye de le mettre en pratique sur le parquet chaque dimanche, et contre n'importe quel adversaire. C’est vrai que le Sparta possède cette saison une équipe beaucoup plus compétitive, mais en première mi-temps, on a complètement neutralisé notre adversaire, car on était vraiment concentrés dans notre façon de défendre. Et, naturellement, on est parvenu à créer les espaces nécessaires pour obtenir des situations de finalisation», explique Filipe Pinto, le coach heureux de Clervaux.

Deux autres équipes qui n’avaient pas encore connu la défaite se faisaient également face à l'occasion de cette 3e journée. Le Racing FC Union Luxembourg l'a emporté au nez et à la barbe du FC Differdange 03, qui menait pourtant 2-0 à la pause, avant de baisser pavillon: 2-3.



Ramiro Valente, auteur du troisième but victorieux du Racing, évoque cet âpre duel au sommet dans la capsule sonore suivante:

L'US Esch sur la pointe des pieds

Le Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn a engrangé ses premiers points dimanche sur le parquet de l’Union Titus Pétange (4-6). Pourtant, c’était bien Pétange qui avait les clés de ce match à la pause, en menant 2-1. Puis, le Samba 7 ALSS Futsal a affiché une belle force de caractère pour prendre la fin de match à son compte.

Carlos Rodrigues (en jaune-vert) et l'US Esch, ont pris le dessus sur Miguel da Silva (FC Nordstad, en noir)

Photo: Stéphane Guillaume

Enfin, l'US Esch s’est imposé difficilement face au FC Nordstad (4-2). Le score était même de 0-0 à la pause dans un match assez fermé, les occasions de but n’étaient pas légion. Les Eschois Papappicco, auteur de deux buts, Faria et Fortes ont ensuite fait pencher la balance en faveur de l'US, qui garde ainsi le contact avec les clubs du Top 4.

Ligue 2: Aspelt et Weiler-la-Tour mènent la danse

Deuxième journée de championnat de Ligue 2, et c’est toujours Aspelt et Weiler-la-Tour qui mènent la danse. Aspelt a joué un très vilain tour au Fola (13-0!), alors que Weiler-la-Tour, dans un festival de buts, est sorti du piège à Garnich (9-10). Enfin, dans le derby entre Wiltz et Wilwerwiltz, c’est Wiltz qui a pris le meilleur sur son opposant (9-5).

Les résultats de la 3e journée de Ligue 1



Amicale Clervaux - AS Sparta Dudelange 6-2

Union Titus Pétange - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn 4-6

FC Bettendorf - RAF Differdange 5-9

FC Differdange 03 - Racing FC Union Luxembourg 2-3

US Esch - FC Nordstad 4-2

Les résultats de la 2e journée de Ligue 2



58 Latdevils Garnich - Weiler-la-Tour 9-10

FC Wiltz 71 - Futsal Wilwerwiltz 9-5

Red Boys Aspelt - CS Fola Esch 13-0