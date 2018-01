Le FC Nordstad se traîne en queue de peloton avec une avant-dernière place au classement général synonyme de match de barrage. Pour le compte de la douzième journée de championnat, les Nordistes se déplaceront chez la lanterne rouge du FC Bettendorf. Entre moments difficiles et obligation de résultat, le capitaine Kevin Teixeira Lopes apporte son ressenti.



Par Stéphane Guillaume



Le FC Nordstad avait pour objectif de rivaliser avec les cadors et de se mêler à la bataille pour le Top 4. Au lieu de ça, les Nordistes se battent pour éviter une éventuelle dernière place. Le groupe a pourtant de la qualité mais il manque ce petit quelque chose pour rivaliser avec les meilleurs de Ligue 1. «Je crois qu'on a de la qualité», affirme le capitaine Kevin Teixeira Lopes. «Mais il y a tout le reste qui manque. La chance, l’efficacité devant le but, les déplacements et en plus on n'est pas constant dans nos prestations. On le paye cher dans nos résultats et on a encore beaucoup de boulot. Je peux juste garantir qu'on travaille très dur à l'entraînement.»

Nordstad occupe dorénavant l’avant-dernière place du classement général. C’est une situation compliquée à vivre pour celui qui porte le brassard. «C’est un moment très difficile et critique à vivre pour toute l’équipe. Ce n'est pas ce qu'on espérait jouer.»

Vaincre par n'importe quelle façon

Kevin Teixeira Lopes est conscient de ses responsabilités. C’est lui qui est en première ligne pour encourager ses coéquipiers dans les bons comme dans les mauvais moments. «Comme capitaine, j’essaie toujours d’être un exemple et le meneur pour mes coéquipiers. Que l’on travaille ensemble, c'est-à-dire en équipe et de toujours mener le collectif vers le bon chemin.» Pour le prochain affrontement et face à la lanterne rouge du FC Bettendorf qui se trouve sur les talons de Nordstad à seulement trois points, la donne est simple. Il faut impérativement une victoire. «On sait et on sent bien que ce match est primordial pour notre maintien. On veut à tout prix gagner et n’importe comment. De la pression ou du stress dans la préparation? Le capitaine répond par la négative. «Non, le stress n'est pas encore visible.»

Le programme de la 12e journée de Ligue 1



Dimanche



18h: Amicale Clervaux Futsal - Samba 7 Futsal Niederkorn

18h: Union Titus Pétange Futsal - Racing FC Union Luxembourg

18h30: FC Bettendorf - FC Nordstad

20h: Futsal US Esch - AS Sparta Dudelange

20h: FC Differdange 03 - RAF Differdange

Le programme de la 9e journée de Ligue 2

Dimanche

18h: 58 Latdevils Garnich - FC Wiltz 71

Lundi

20h: Futsal Wilwerwiltz - CS Fola Esch

20h: Red Boys Aspelt - Futsal All Stars Colmar-Berg