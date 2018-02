Durant la période de transfert qui vient de s'achever, tous les clubs de Ligue 1 ont enregistré au moins une arrivée. Il n’y a que trois formations, celles du top 3, qui ne souffrent d’aucun départ.

Par Stéphane Guillaume



Le Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn s’est montré le plus actif durant cette période de transfert avec la venue d’un joueur belge, Thomas Luis - qui évolue aussi dans une Ligue belge avec le Boca Junior Libramont - et du meilleur buteur de Ligue 2, Nusret Agović.



Par ailleurs, des joueurs provenant de championnats étrangers débarquent au FC Differdange 03, au Futsal US Esch ou encore au FC Nordstad.

Ricardo Soares et Patrick de Sousa quittent le Samba 7 Futsal Niederkorn pour rejoindre l'AS Sparta Dudelange.

Photo: Stéphane Guillaume

Les mouvements dans les clubs de Ligue 1



Amicale Clervaux Futsal

Arrivées: Pedro Cardoso (RAF Differdange), Pedro Da Silva Freitas (FC Bettendorf), Ricardo Lima et Cláudio Mendes (nouvelle licences).

Départ: -

AS Sparta Dudelange



Arrivées: Ricardo Soares et Patrick De Sousa (Samba 7 Futsal Niederkorn).

Départs: Danny Nunes De Abreu, David Rodrigues De Abreu (Union Titus Pétange Futsal) et Achraf Abou Er Raja (Samba 7 Futsal Niederkorn).

FC Bettendorf



Arrivées: Micael Freitas (Futsal Nordstad), Joël Rodrigues et Valter Rodrigues (nouvelles licences).

Départ: Pedro Da Silva Freitas (Amicale Clervaux Futsal).

FC Differdange 03



Arrivée: Tiago Costa (Gaiense Futsal / POR).

Départ: -



Futsal US Esch



Arrivées: Miguel Oliviera Borges (RAF Differdange), Moisés Da Costa Espilio (Viseu 2001 Futsal / POR) et Wilson Marques (nouvelle licence).

Départs: Lorenzo Panunzio et Francesco de Sciseiolo (Italie).

Futsal Nordstad



Arrivée: Filipe Rodrigues Da Costa (Sportclub Aachen Futsal / ALL).

Départ: Micael Freitas (FC Bettendorf).

RAF Differdange



Arrivées: Adriano Da Silva et Dylan Almeida (Samba 7 Futsal Niederkorn).

Départs: Miguel Oliviera Borges (Futsal US Esch), Pedro Cardoso (Amicale Clervaux Futsal), Vander-Zé Neves et Marcos Pereira (FC Wiltz 71).

Samba 7 Futsal Niederkorn



Arrivées: Achraf Abou Er-Raja (AS Sparta Dudelange), Nusret Agovic (Futsal All Stars Colmar-Berg), Thomas Luis, Pierre Pereira, Sidney Lima et Joey Do Rosario (nouvelles licences).

Départs: Ricardo Soares, Patrick De Sousa (AS Sparta Dudelange), Adriano Da Silva, Dylan De Almeida (RAF Differdange), Anthony Javier, Luca Lopes (CS Fola Esch) et Jorge David (58 LatDevils Garnich).

Union Racing Luxembourg Futsal



Arrivée: Bruno Duarte (nouvelle licence).

Départ: -



Union Titus Pétange Futsal



Arrivées: Danny Nunes De Abreu, David Rodrigues De Abreu (AS Sparta Dudelange), Hugo Da Silva et Fabio Pereira (nouvelles licences).

Départ: Farid Jaouid (Red Boys Aspelt).

Ligue 2: Garnich réalise un coup fumant

Concernant la Ligue 2, quatre formations ont su attirer des joueurs passés par des clubs de Ligue 1.

Les 58 LatDevils Garnich, le CS Fola, le FC Wiltz 71 et les Red Boys Aspelt. Garnich voit l’arrivée de deux renforts d’expérience, le bourlingueur Jorge David, ex-FCD03 et Samba 7 Futsal, et le prometteur Adrian Ramirez, venant tout droit du club italien de ASD Pro Calcio.

58 LatDevils Garnich



Arrivées: Jorge David (Samba 7 Futsal Niederkorn) et Adrian Ramirez (ASD Pro Calcio Italia).

Départ: -



CS Fola



Arrivées: Anthony Javier et Luca Lopes (Samba 7 Futsal Niederkorn).

Départ: -



FC Wiltz 71



Arrivées: Vander-Zé Neves, Marcos Pereira (RAF Differdange) et Manuel Soares (nouvelle licence).

Départ: -



Futsal Wilwerwiltz



Arrivées: Timur Crnovrsanin et Fabio Correia Ribeiro (nouvelles licences).

Départ: -



Futsal All Stars Colmar-Berg



Arrivée: -



Départ: Nusret Agovic (Samba 7 Futsal Niederkorn).

Red Boys Aspelt



Arrivées: Farid Jaouid (Union Titus Pétange Futsal), Mirza Ramcilovic, Goran Pecirep, Alija Derzic et Anto Misic (nouvelles licences).

Départ: -