Le Racing Union Luxembourg, champion en titre de Ligue 2, et promu en L1, aura affaire à un coriace adversaire pour ses grands débuts en Ligue 1 (dimanche à 20h), en la personne de l'US Esch, authentique candidat au Top 4. Tiago Fernandes, directeur sportif du Racing, évoque cette première pour son club.

Propos recueillis par Stéphane Guillaume



Tiago, l'US Esch, c’est déjà un sacré morceau pour les grands débuts du Racing Union Luxembourg en Ligue 1...

Effectivement, nous allons découvrir la Ligue 1 avec, d'entrée, un adversaire de poids. L'US Esch a subi pas mal de mutations internes ces derniers temps, mais le club a su garder un niveau de compétitivité très élevé. Il s'agit d'une équipe d'élite, qui, à mon avis, a beaucoup évolué au cours des trois dernières années. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous nous attendons donc à un match aussi intense que compliqué. Mais nous avons hâte d'entamer la nouvelle saison et cette première rencontre fera certainement le délice des supporters du Racing.



Mise à part la finale de la Coupe du Luxembourg - perdue face à l’Amicale Clervaux -, le Racing n’a pas connu d’anicroche la saison dernière. Après ce sans-faute en championnat de L2, le groupe n'est-il pas exposé à un excès de confiance?

En tant que responsable d'un club, je n'ai jamais mésestimé une équipe. Au Racing, nous nous efforçons de bien nous préparer pour tous les matches, sans exception, et nous avons confiance en notre entraîneur, en notre travail et en notre projet. Or, nous savons également que la Ligue 1 est bien plus exigeante et compétitive que l'antichambre. C'est sûr que pour une équipe jeune, qui vient tout juste de monter de division, il va falloir s'adapter à un tout autre rythme par rapport à la saison passée, mais il est clair que nous ne sous-estimerons aucun de nos adversaires.

Cette rencontre inaugurale contre l'US Esch va-t-elle vous servir à vous situer en Ligue 1 et à jauger vos capacités à y faire bonne figure?

Ce sera une épreuve importante, tant pour le Racing, que pour l'US Esch. Mais pour nous, tous les adversaires sont des candidats au Top 4. De plus, le résultat de ce match ne peut pas être représentatif pour toute une saison. Chaque équipe connaît des hauts et des bas sur l'ensemble d'une saison, et peut tout de même décrocher un titre au printemps malgré un passage à vide. Nous tâcherons, en revanche, de corriger les points négatifs observés après chaque match, afin de nous améliorer. En terme d'objectifs, nous visons le play-off titre, clairement.

Du côté de l'US Esch, c'est une vieille connaissance, l'ex-gardien de but du Racing, Fabio Alexandre, qui officiera dans les cages eschoises. On imagine qu'il sera particulièrement motivé...



Nous connaissons Fabio depuis très longtemps et nous lui sommes reconnaissants pour son engagement au sein de notre équipe. Nous connaissons ses qualités et ses capacités sur les plans sportif et personnel, mais il me semble tout de même prématuré de conjecturer sur sa prestation potentielle lors de cette rencontre alors qu'on ne connaît pas encore la liste des convocations dans les rangs de l'US Esch. Certes, cela sera bizarre de le voir avec un autre emblème sur le maillot, mais connaissant Fabio, il défendra ses couleurs avec la même passion et détermination quel que soit son adversaire. En tant qu'ami, je lui souhaite le meilleur pour sa carrière.

