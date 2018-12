Ruben Reis, c’est le nom du dernier transfuge du FC Differdange 03. Son palmarès parle pour lui-même avec trente-huit buts inscrits, étalés sur plusieurs saisons, en Division 1 portugaise.

Futsal: Ruben Reis, la nouvelle pépite du FCD03

(SG). Le FC Differdange 03 trône au sommet de la Ligue 1 et n’a pas encore connu la défaite cette saison. Pourtant, le club cher à Filipe Costa n’est pas encore rassasié. La preuve avec le transfert de Ruben Reis. Ce joueur a fourbi ses armes dans le championnat portugais. Il a inscrit 38 buts en trois saisons et demie disputées en Division 1. Trente-six sous le maillot de Rio Ave et deux avec son dernier club de Modicus.

«Ruben Reis est un des joueurs que nous voulions déjà depuis presque un an et demi. Avec quasiment 40 buts en Division 1 portugaise, les statistiques parlent pour lui. C’est une référence pour beaucoup de jeunes joueurs et il aidera certainement nos jeunes à évoluer», explique Filipe Costa.



«Sa venue va aussi donner une autre visibilité à notre championnat»

Le duo Freddy Santos (onze buts ) - Ruben Reis pourrait bien faire des étincelles durant le second tour de la phase classique. Le club a placé la barre assez haut pour tenter de tout rafler, c'est-à-dire la Coupe du Luxembourg et bien entendu décrocher son troisième titre de champion.

«La venue de Freddy Santos en début de saison a déjà été importante en raison de son expérience au plus haut niveau et celle de Ruben viendra accroître encore cette expérience. Avec les départs de Darko Duvnjak et Marco Almeida, nous voulions maintenir la barre très haut niveau compétitivité interne. Le choix de Ruben s'explique ainsi aussi. Sa venue va aussi donner une autre visibilité à notre championnat qui est en pleine expansion et qui est de plus en plus connu au-delà de nos frontières.»