Sport 2 min.

Futsal: Racing-Aspelt et Differdange-Bettendorf pour débuter

Le championnat de futsal reprendra ses droits le 30 septembre. Le champion en titre, le Racing, donnera l'hospitalité au promu des Red Boys Aspelt. Le FC Differdange 03 accueillera de son côté le FC Bettendorf. Par ailleurs, trois nouvelles formations arrivent en Ligue 2.

Par Stéphane Guillaume

En Ligue 1, Red Boys Aspelt, champions de Ligue 2, est la seule équipe montante. Par contre la Ligue 2 accueille trois nouvelles formations, ainsi que le descendant de Ligue 1, le RAF Differdange. Les petits nouveaux sont l'ALSS Luxembourg, Miseler Léiwen Wintrange et l'US Esch II.

Les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 débuteront de concert le dernier week-end de septembre, pour se clôturer le week-end du 17 mars 2019. Les équipes de Ligue 1 disputeront dix-huit matches et celles de Ligue 2 seize, en aller-retour. Les huitièmes de finale de la Coupe du Luxembourg sont prévus le week-end du 28 octobre.

Un changement horaire est à relever par rapport à la défunte saison, à savoir qu'un jour de plus que les traditionnels jeudi, dimanche et lundi, sera accordé pour disputer les rencontres: ce sera le samedi après 18 heures.

Au niveau du classement général, il y aura cette saison deux descendants de L1 en L2, et inversément deux montants de L2 en L1. Le huitième de Ligue 1 jouera le match de barrage face au troisième de Ligue 2, et ce, au meilleur des trois manches. Le club de Ligue 1 recevra lors de la première manche, et, si besoin, lors de la troisième manche décisive.

En ce qui concerne le play-off titre, le premier de Ligue 1 recevra le quatrième classé, et le deuxième accueillera le troisième. Ces matches se joueront également au meilleur des trois manches. Le mieux classé lors de la phase classique recevra lors de la première manche, et, si besoin, lors de la troisième manche.



Les deux vainqueurs de chaque demi-finale se disputeront le titre de champion du Luxembourg, à nouveau au meilleur des trois manches. Le mieux classé lors de la phase classique recevra lors de la première manche, et, si besoin, lors de la troisième manche.

Les séries 2018-2019



Ligue 1 (10 équipes)



Racing FC Union Luxembourg

FC Differdange 03

Amicale Clervaux Futsal

US Esch I

AS Sparta Dudelange

Samba Seven Niederkorn

Union Titus Pétange

FC Bettendorf

FC Nordstad

Red Boys Aspelt

Ligue 2 (9 équipes)



RAF Differdange

58 Latdevils Garnich

All Stars Colmar-Berg

FC Wiltz 71

CS Fola Esch



Kiischpelt Wilwerwiltz

US Esch II

Miseler Léiwen Wintrange

ALSS Luxembourg