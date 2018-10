Que ce soit le Racing, le FCD03 ou encore Clervaux, les cadors se sont à nouveau illustrés lors de la 2e journée de phase classique du championnat de Ligue 1 qui a également vu les premières victoires du Samba 7 et Aspelt.

Sport 4 min.

Futsal: premiers points du Samba 7 et d'Aspelt

Vingt-huit buts à Bettendorf-Clervaux

Que ce soit le Racing, le FCD03 ou encore Clervaux, les cadors se sont à nouveau illustrés lors de la 2e journée de phase classique du championnat de Ligue 1 qui a également vu les premières victoires du Samba 7 et Aspelt.



Par Stéphane Guillaume

Dans le duel entre deux prétendants au top 4. Il aura manqué une poignée de secondes de jeu à l’AS Sparta Dudelange pour accrocher un bon résultat face au FC Differdange 03 (2-4). Le FCD03 a planté trois buts l'espace de vingt secondes, entre la 39'23" et la 39'43". «On a beaucoup souffert», avoue directement le coach differdangeois Bruno Amaral. «On avait tout de suite remarqué que Dudelange était assez bien organisé et on sentait que cela allait être un match assez compliqué. Les buts sont arrivés assez tard dans la rencontre et c’est un peu le reflet de ce qui a été proposé, avec de nombreuses occasions de buts galvaudées. Ce qui s'est produit dans les dernières secondes, aurait dû se passer plus tôt.»



Dudelange a encore une fois pu compter sur un énormissime Tiago Fernandes entre ses perches. Nusret Agovic a aussi été assez dangereux devant le but avec son jeu en pivot et ses frappes rapides. «C’était certainement quarante secondes de trop pour nous. Je pense que l’on n’a pas été assez intelligent sur l’ensemble du match. Non seulement, Differdange a un effectif de qualité et également de quantité. De notre côté, on sait que nous n’avons pas encore l’effectif qui tourne à 100%. On se tire une balle dans le pied avec deux cartons rouges car ce n’était pas un match agressif. Differdange s'est montré décisif au bon moment», estime le coach dudelangeois Youssef El Majdoub.



Jo Kieffer et le Samba 7 Futsal Niederkorn ont signé leur première victoire de la saison. Photo: Stéphane Guillaume

Du côté des outsiders, le Samba 7 Futsal Niederkorn a décroché ses premiers points face à l’Union Titus Pétange Futsal (4-1). Une victoire qui a été concrétisée en seconde période, c’était seulement 1-0 à la pause. A 3-1, Pétange a décidé de jouer avec un cinquième homme dans le jeu mais sans trouver la faille. Au contraire, c'est le gardien Pedro Marinho qui a inscrit le dernier but.



La réaction d'André Soares, entraîneur adjoint du Samba 7

Guri puissance neuf



Vingt-huit buts! Oui, vous avez bien lu, c’est le nombre de réalisations qui ont été inscrites lors du match entre le FC Bettendorf et l’Amicale Clervaux Futsal (12-16). Le Clervallois Norberto "Guri" Ferreira, quarante-huit buts la saison dernière, a marché sur les eaux avec neuf buts inscrits. «On n’a pas été bien défensivement, on a fait beaucoup trop d’erreurs. L’équipe n’a pas su appliquer ce que l’on avait travaillé à l’entraînement, cela se paie cher quand tu ne défends pas bien», regrette Pedro Marques, l’entraîneur de Bettendorf.

Le Racing et Aspelt cartonnent

Le Racing Futsal Luxembourg n’a pas été inquiété face au Futsal US Esch comme en témoigne ce score de 9-2. Le champion en titre du Luxembourg démontre, à l’instar du week-end dernier, avec vingt-trois buts en deux matchs, qu’il possède encore une force de frappe à faire pâlir de jalousie plus d’un club.

Le FC Nordstad a concédé un second revers face aux Red Boys Aspelt (5-12) et reste englué dans le bas de classement. Par contre le champion de Ligue 2 peut avoir le sourire, il vient de décrocher ses premiers points en Ligue 1 et de fort belle manière.



Daniel Pereira et les Bleus du FC Nordstad ont subi une deuxième défaite de rang. Tout profit pour Mario Batinic et les Red Boys Aspelt. Photo: Stéphane Guillaume

Le point

Les résultats de la 2e journée de Ligue 1

AS Sparta Dudelange - FC Differdange 03 2-4

Racing Futsal Luxembourg - Futsal US Esch 9-2

Samba 7 Futsal Niederkorn - Union Titus Pétange Futsal 4-1

FC Nordstad - Red Boys Aspelt 5-12

FC Bettendorf - Amicale Clervaux Futsal 12-16

Le classement

1. Racing Futsal Luxembourg 6 points

2. FC Differdange 03 6



3. Amicale Clervaux Futsal 6



4. Samba 7 Futsal Niederkorn 3



5. Union Titus Pétange Futsal 3



6. AS Sparta Dudelange 3



7. Red Boys Aspelt 3



8. Futsal US Esch 0



9. FC Nordstad 0



10. FC Bettendorf 0

Les résultats de la 2e journée de Ligue 2

CS Fola Esch - ALSS Luxembourg 1-8

Futsal Miseler Léiwen Wintrange - FC Wiltz 71 3-12

Futsal US Esch II - RAF Differdange 0-3 (forfait)

58 Latdevils Garnich - Futsal Wilwerwiltz 0-3 (forfait)

Exempt: Futsal All Stars Colmar-Berg

Le classement

1. Futsal Wilwerwiltz 6 points

2. ALSS Luxembourg 6



3. RAF Differdange 6



4. FC Wiltz 71 3



5. Futsal US Esch II 3



6. Futsal All Stars Colmar-Berg 0



7. CS Fola Esch 0