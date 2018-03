Le FC Bettendorf est dans une situation critique. Il occupe la place de barragiste. Lors de la 18e et dernière journée de la phase classique de la Ligue 1, le gardien de but Mikael Cerdeira et ses partenaires se déplacent pour rencontrer l’Union Titus Pétange Futsal. Un seul mot d'ordre: gagner!

Futsal: pour Bettendorf, c'est vaincre et rien d’autre

Le FC Bettendorf est dans une situation critique. Il occupe la place de barragiste. Lors de la 18e et dernière journée de la phase classique de la Ligue 1, le gardien de but Mikael Cerdeira et ses partenaires se déplacent pour rencontrer l’Union Titus Pétange Futsal. Un seul mot d'ordre: gagner!

Par Stéphane Guillaume



Vaincre: voilà le mot d’ordre de tout l’effectif du FC Bettendorf en marge de cette ultime journée de la phase classique du championnat de Ligue 1. Le week-end dernier, face au champion en titre du FCD03, les Jaunes Canaris ont encore prouvé qu’ils étaient capables de tenir la dragée haute à n’importe quelle formation. «On a montré dans cette rencontre que notre classement actuel n’était pas celui qu’on mérite. Differdange a eu beaucoup de mal à sortir de la salle de Bettendorf avec une victoire», rappelle Mikael Cerdeira.

Trois unités, c’était le constat, accablant, qui était établi à la fin du premier tour. Il fallait absolument une prise de conscience collective dans les rangs des joueurs et du staff pour passer de l’ombre à la lumière au niveau du classement général. Le club est tout de même arrivé à prendre neuf unités de plus. «Lors du second tour, on a démontré qu’on était encore vivant et que l’on méritait de rester en Ligue 1. Pour les membres du staff, la direction, et pour nos supporters également, la situation actuelle ne reflète pas vraiment la réalité de notre équipe qui vaut plus que cette place de barragiste. Notre entraîneur Paulo Ferreira nous a enseigné l’esprit d’équipe et la motivation nécessaire pour remonter la pente.»

Les regrets sont éternels

Face à des équipes comme Esch, Dudelange ou encore le RAF, Bettendorf a confirmé toutes ses qualités, mais s’est à chaque fois incliné d’un ou deux buts. Il était donc tout proche d’empocher des points mérités. Ces points auraient pu être salvateurs pour le maintien parmi l’élite du futsal luxembourgeois, de quoi laisser quelques regrets au dernier rempart. «Nous étions vraiment déçus, mais ce n’est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. On le regrette même amèrement car on pourrait être plus confortablement installés au classement. Mais c’est ainsi et c’est aussi pour cela que le championnat est intéressant.»

Ultime sortie pour les Nordistes, un déplacement sur les terres de l’Union Titus Pétange Futsal qui n’a plus rien à espérer de cette fin de phase classique. «Pour ce dernier match capital, on est calme, mais on sait que c’est difficile d’aller jouer à Pétange. On s’entraîne bien et le vécu de notre entraîneur nous aide, il a ses idées pour nous aider à aller chercher cette victoire essentielle à notre maintien.»

Le programme de la 18e journée de Ligue 1



Dimanche



18h: Union Titus Pétange Futsal - FC Bettendorf

18h30 (Fousbann): RAF Differdange - Amicale Clervaux Futsal

19h: Racing FC Union Luxembourg - Futsal US Esch

21h (Fousbann): FC Differdange 03 - Samba 7 Futsal Niederkorn

Lundi



20h15: FC Nordstad - AS Sparta Dudelange

Le programme de la 15e journée de Ligue 2



Dimanche



20h: CS Fola Esch - Futsal Wilwerwiltz

Lundi

20h: Red Boys Aspelt - Futsal All Stars Colmar-Berg

20h: FC Wiltz 71 - 58 Latdevils Garnich