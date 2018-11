Futsal: objectif Top 4 pour Aspelt en Ligue 1

Après avoir décroché haut la main le titre dans le championnat de Ligue 2, les Red Boys Aspelt découvrent cette saison la Ligue 1. Srecko Pecirep, son responsable de la section futsal, décortique ce premier mois de compétition.

Après avoir décroché haut la main le titre dans le championnat de Ligue 2, les Red Boys Aspelt découvrent cette saison la Ligue 1. Srecko Pecirep, son responsable de la section futsal, décortique ce premier mois de compétition.

Par Stéphane Guillaume

Le bilan des Red Boys Aspelt après un mois de compétition est d'une victoire, un résultat nul et deux défaites. S'il n'y a pas de contestation possible sur la première défaite face au Racing (4-14), deux matches restent en travers de la gorge de Srecko Pecirep: le match nul face au Samba 7 (4-4) et la courte défaite à Bettendorf (10-12). Il se serait bien vu avec quatre unités de plus.

«Ce sont vraiment quatre points qui nous manquent. Face au Samba 7, qui a une très belle équipe, on mène tout le match. En deuxième mi-temps, le score était de 3-1 et à la fin on encaisse le but égalisateur à 20 secondes du terme. Contre Bettendorf, on était un peu perdu sur le petit terrain et les Nordistes ont profité de toutes nos erreurs. Une semaine plus tard, lors du match de Coupe du Luxembourg, on a montré qu'on pouvait mieux jouer et gagner.»

Celui qui possède la double casquette de responsable de la section futsal et de joueur, connaît les points qui sont à améliorer. «Le jeu sans ballon en phase d’attaque et la concentration en phase de défense, chaque petite erreur est punie en Ligue 1.»

Rayon satisfaction, Dragan Jurcevic est mentionné avec neuf buts à son actif. Les défenses de Ligue 1 commencent tout doucement à faire sa connaissance. «Ce n'est pas une surprise pour nous car on connaît ses qualités en phase offensive. C’est un jeune joueur, talentueux et qui va encore évoluer.»

«Matches importants mais pas décisifs»

Aspelt lorgne d’un coin de l’œil la quatrième place qualificative pour les play-offs. Les deux prochaines échéances face à l’AS Sparta Dudelange et le Futsal US Esch, candidats annoncés au play-offs, pourraient déjà s’avérer déterminantes dans la course au Top 4. «Les deux prochains matchs sont très importants pour nous, mais pas décisifs pour autant car la saison ne se termine pas là. Par contre, ces deux matches vont montrer si on a les qualités pour jouer le haut du tableau.»

Srecko Pecirep a pointé les petits détails à améliorer pour que son équipe prenne une autre dimension. Photo: Stéphane Guillaume

Cinquième journée de Ligue 1

Samedi

18h30: Red Boys Aspelt - AS Sparta Dudelange

20h: Union Titus Pétange Futsal - Futsal US Esch

Dimanche

18h30: Samba 7 Futsal Niederkorn - Racing Futsal Luxembourg



20h15 (à Oberkorn): Amicale Clervaux Futsal - FC Differdange 03

Lundi

20h: FC Nordstad - FC Bettendorf

Cinquième journée de Ligue 2

Samedi

20h: Futsal All Stars Colmar-Berg - FC Wiltz 71

Dimanche

18h: RAF Differdange - Futsal Wilwerwiltz

18h30: ALSS Luxembourg - Futsal Miseler Léiwen Wintrange

Futsal US Esch II - 58 Latdevils Garnich 3-0 (fft)

Exempt: CS Fola Esch