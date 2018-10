Mickael Fernandes n’est plus le coach de l’AS Sparta Dudelange. C’est déjà le deuxième entraîneur à prendre la porte après le départ, il y a quelques semaines, de Pedro Marques.

Futsal: Mickael Fernandes n'est plus l’entraîneur de Dudelange

Mickael Fernandes n’est plus le coach de l’AS Sparta Dudelange. C’est déjà le deuxième entraîneur à prendre la porte après le départ, il y a quelques semaines, de Pedro Marques.

(ST. G.) - Mickael Fernandes avait remplacé Pedro Marques à la tête de l’AS Sparta Dudelange. Ce dernier avait quitté le club le 30 août. L'expérience du deuxième technicien à la tête de l’équipe fanion aura donc tourné court.

«Nous informons que Mickael Fernandes n’est plus le coach principal de l’équipe et que l’intérim sera assuré par Youssef El Majdoub. En tant que club de futsal et surtout d’association sportive, nous ne pouvons être en accord avec les propos tenus par l’ancien coach et nous nous excusons au nom du club pour des raisons évidentes de fair-play et de respect vis-à-vis de nos adversaires. Nous le remercions pour tout le travail sur le terrain et en dehors qu’il a accompli pendant qu’il était au club. (...) L’équipe reste soudée après cette belle victoire contre l’US Esch Futsal et se prépare pour le prochain match, dimanche, contre le FC Differdange 03 Futsal. (...)», ont indiqué les représentants du club sur leur page Facebook.

C’est l’ex-international français Youssef El Majdoub qui prend momentanément les rênes du club qui évolue en Ligue 1. «C’est juste le temps de trouver le remplaçant de Mickael Fernandes pour assurer les entraînements et la gestion du prochain match. L'objectif est qu'un entraîneur soit en place dès la semaine prochaine.»