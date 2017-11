Au tiers du championnat de Ligue 1, le FC Nordstad végète dans le bas du classement avec trois points. Lors de la sixième journée de championnat, les Nordistes auront affaire à l’Union Titus Pétange Futsal. Etat des lieux avec l'entraîneur Michel Duarte.



Propos recueillis par Stéphane Guillaume



Michel Duarte, lors du dernier match face au FC Differdange 03 vous avez fait douter le champion en titre, mais vous vous êtes finalement incliné 1-3. Y avait-il la place pour mieux faire?

Absolument! On peut toujours mieux faire, mais ne brûlons pas les étapes. Nous devons rester lucides, comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas dans notre collectif. Nous devons rester concentrés sur notre travail et continuer à nous améliorer de semaine en semaine.

Le FC Nordstad pointe à l’avant-dernière place du classement de Ligue 1. Comment expliquez-vous cette place qui ne correspond pas vraiment à vos ambitions de top 4?

Comme tout le monde le sait, le FC Nordstad est une nouvelle union entre deux équipes. Des joueurs issus d’autres clubs sont venus prêter main-forte à cette union et se sont parfaitement intégrés. En plus, de nouveaux licenciés ont fait leur apparition dans le cadre. Il y a des choses qui doivent se mettre en place et chaque joueur doit trouver ses repères. Ceci passe essentiellement par l’entraînement. Tout le monde, moi le premier, attend de voir un grand Nordstad sur le terrain. Ce qui m’importe c’est que mes joueurs se rendent compte que, match après match, il existe une progression dans leur système de jeu. Dans un premier temps, je ne suis pas obsédé par le top 4. Ma priorité est de rester en Ligue 1 et de créer un groupe solide pour les futures saisons.

Il y a tout de même ces deux victoires, une en championnat et l’autre en Coupe de Luxembourg, qui ont fait du bien au moral des joueurs. A titre personnel, comment avez-vous vécu ces succès?

La victoire contre Bettendorf a aussi été une victoire personnelle. J’ai aussi dédié cette victoire à ma femme et à mes enfants que je quitte plusieurs fois durant la semaine pour venir travailler avec l’équipe. Cette victoire est la preuve que quelque chose commence à changer dans le groupe. La victoire contre Weiler-la-Tour a été géniale. C’est une chance de pouvoir jouer cette coupe qui est synonyme de second challenge. C’est un rêve pour chaque joueur et entraîneur de pouvoir participer à une finale devant autant d’amateurs de notre discipline. Si mes comptes sont bons, il ne nous manque plus que deux victoires pour atteindre la finale.

Le prochain match face à l’Union Titus Pétange Futsal est un match important pour ne pas vous laisser distancer par votre adversaire au classement. Quelles sont les clés de cette rencontre?

Le prochain match contre l’Union Titus Pétange Futsal sera préparé comme tous nos précédents matches. L’équipe de Rui Pedro Reis a plus d’un tour dans son sac et essayera de nous étouffer dès le départ. Nous, de notre côté, on va essayer de leur tenir tête et aller chercher une victoire qui prouverait notre progression et permettrait ainsi de gravir les échelons dans un classement où tout est encore possible.

Le programme de la 6e journée de Ligue 1



Dimanche



18h: Amicale Clervaux Futsal - FC Bettendorf

18h30 (au Fousbann): RAF Differdange - Racing FC Union Luxembourg

20h: FC Nordstad - Union Titus Pétange Futsal

20h30 (Fousbann) : Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn - Futsal US Esch

Lundi



21h: AS Sparta Dudelange - FC Differdange 03

Le programme de la 5e journée de Ligue 2

Dimanche

20h: CS Fola Esch - Futsal Wilwerwiltz

Lundi

20h: FC Wiltz 71 - 58 Latdevils Garnich

20h: Red Boys Aspelt - Futsal Weiler-la-Tour