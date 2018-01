(SG). Le président du Samba 7 Futsal Niederkorn Luis Ramos a réagi sur le divorce entre l'ALSS Futsal Team et son club. Il pointe surtout la mésentente entre son entraîneur Miguel Cavadas et son ex vice-président Domenico Laporta.

Luis Ramos explique tout d'abord que les préparatifs d'avant-saison n'ont pas été optimaux avec un début de championnat assez morose. «Ce qu'il y a eu cette saison, c'est une préparation planifiée très tard tant l'issue inespérée de la saison passée avait laissé des traces. Tant bien que mal, nous avons réussi à rassembler quelques joueurs autour d'un nouvel entraîneur qui n'a pu entrer en fonction qu'au début du mois de septembre. Faisant confiance aux promesses que le comité puisse lui donner des conditions de viser le haut de tableau au fil des premières semaines, notre entraîneur nous a fait comprendre qu'il était prêt à relever le défi jusqu'au bout.»

Le président niederkornois explique de long en large ce qui s'est passé pour en arriver à cette situation. «Les premières semaines de préparation de l'équipe n'étaient pas faciles à cause notamment de l'arrivée au compte-gouttes de certains joueurs, ce qui explique aussi les quatre défaites lors des cinq premières journées de championnat. Comme Domenico Laporta ne partageait pas la façon dont l'entraîneur gérait son groupe, un malaise s'est installé entre lui et le coach. Le coach, de son côté, avait déjà fait savoir à maintes reprises qu'il était nécessaire de se réunir régulièrement, surtout au début. Chose que nous n'avons pas pu faire à la fréquence qu'il souhaitait à cause de l'indisponibilité de l'un ou de l'autre. À la demande de l'entraîneur encore une fois, nous avons fait une réunion avec tous les joueurs et le comité, où chacun a pu faire part librement de ses ressentis. Conscient du malaise entre lui et l'entraîneur, Domenico nous a fait part à ce moment-là de sa volonté de prendre du recul afin de ne plus perturber le travail de l'équipe et du coach, et a dit aux autres membres du comité de gérer la partie sportive avec le coach. Ce n'est qu'après cela que nous avons eu effectivement une et une seule réunion avec le coach pour discuter de la marche à suivre. Chose que nous n'avons pas cachée à Domenico. Nous lui avons dit le lendemain lors d'une réunion du comité. Lors de cette réunion, une écrasante majorité du comité était en faveur de la continuité avec l'entraîneur. Domenico se trouvait isolé. Il ne s'agit pas ici de prétendre qui a plus ou moins raison, il s'agit juste de dire qu'il y a eu une décision du comité en faveur de la permanence du coach à la tête de l’équipe. Un seul membre était contre.»

La séparation était donc inéluctable. «Ce n’était pas une décision facile, car tous étaient conscients que cela remettait fortement en question les objectifs des deux associations. Des liens forts se dénouaient, et après quelques tensions initiales, nous nous sommes vite rendu compte qu'il fallait embrasser des chemins séparés et ce en respectant au mieux l’autre partie et en collaborant au mieux afin que cette séparation se passe le mieux possible. C’est donc ainsi que notre partenariat a pris fin prématurément et nous souhaitons bonne chance à l'ALSS et à Domenico Laporta pour la suite.»