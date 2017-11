Le Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn éprouve quelques difficultés à l'allumage avec six points récoltés sur dix-huit possibles. La récente victoire face au Futsal US Esch permet au club de se donner une bonne bouffée d'oxygène au niveau du classement. Le président Luis Ramos apporte quelques éclaircissements sur ce premier tiers de championnat, il parle aussi du derby qui l'opposera au RAF Differdange dans cette septième journée de Ligue 1.

Propos recueillis par Stéphane Guillaume



Luis Ramos, vous êtes le président du Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn. Comment expliquez-vous les débuts timides de votre club?



Ce n'est que relativement tard que nous avons pu confirmer la venue de notre nouvel entraîneur. La préparation en a souffert avec au début un nombre assez limité de joueurs. Au vu de ces conditions, notre entraîneur est en train de faire malgré tout un excellent travail. L'autre facteur, c'est notre calendrier qui n'était pas des plus faciles ni favorables (FC Differdange 03, Sparta, Pétange, Clervaux, Racing et Esch). Parmi ces six équipes, quatre d'entre elles sont de sérieux candidats aux play-offs et au titre. Et en plus, d'une manière générale, toutes les équipes semblent être plus fortes.

Grâce à cette récente victoire face à un prétendant à la victoire finale, le Futsal US Esch, le Samba 7 ALSS Futsal a-t-il trouvé son match référence?

Je ne sais pas. La priorité, c'est de l'avoir remporté contre une équipe eschoise très forte qui s'est très bien renforcée pour cette nouvelle saison.

Votre nouvel entraîneur Luis Miguel Cavadas provient tout droit du Portugal. Qu'apporte-t-il de plus au groupe que les autres entraîneurs que vous avez connus précédemment?

Luis Miguel Cavadas nous apporte énormément. C'est bien simple, nous n'avons jamais eu un entraîneur de cette qualité. A tous les niveaux. Nous ne pouvons que nous réjouir de sa venue, même si au vu des résultats cela n'est pas encore visible, son travail et son empreinte dans notre jeu sont de plus en plus perceptibles. Il faut que nous soyons juste un peu patients et gardions espoir, car le futsal au Luxembourg a une grosse dette envers nous.

Le prochain match sera un derby face à un RAF Differdange qui a aussi cruellement besoin de points et qui se trouve dos au mur. Y aura-t-il la pression du résultat?

Il est vrai que ce sera un match difficile de plus. Mais ils le sont tous. Il faut toujours aborder les matches avec la même volonté et détermination, indépendamment de l'adversaire et de sa place au classement. En ce qui concerne la pression, je fais confiance à notre coach qui saura trouver les mots, afin que les joueurs puissent la contrôler au mieux.

Septième journée de Ligue 1

Dimanche



18h: Union Titus Pétange Futsal - AS Sparta Dudelange

18h30: RAF Differdange - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn

19h: Futsal US Esch - FC Bettendorf

19h: Racing FC Union Luxembourg - FC Nordstad

20h: FC Differdange 03 - Amicale Clervaux Futsal (Fousbann)

Sixième journée de Ligue 2



Dimanche



18h: Futsal Wilwerwiltz - FC Wiltz 71

20h: CS Fola Esch - Red Boys Aspelt

20h: Futsal All Stars Colmar-Berg - 58 Latdevils Garnich



Spigarelli et Dudelange, ce n'est qu’un au revoir

Andréa Spigarelli, l'emblématique vice-président de l'AS Sparta Dudelange, passé par la case coaching lors du défunt championnat, a décidé de remettre sa démission avec effet immédiat. «Ma démission vient du fait de ma situation privée. Le travail et la famille me prennent de plus en plus de temps et j'ai dû faire un choix qui a été et qui est encore très difficile à digérer. Hélas dans la vie, on arrive à un croisement et il faut prendre le chemin qui nous semble le plus rationnel quitte à laisser des choses que l’on aime. Je tiens à préciser qu’il n’y a aucun désaccord avec les dirigeants au contraire ça me fait mal de les laisser. J’ai remarqué que je ne pouvais plus donner 100% de moi-même et cela m’énervait donc j’ai pris cette décision. Je ne veux pas dire que ce sera un adieu car on ne sait jamais dans le futur. Pour le moment, je continuerai à soutenir le Sparta, ses joueurs, son staff et ses dirigeants. Profiter pour aller regarder tranquillement les matchs et si besoin aider le comité les dimanches en buvette ou en caisse car le manque de bénévoles est assez important hélas.»