Le championnat de Ligue 2 redémarre ce week-end. Garnich et Wilwerwiltz clament haut et fort leurs ambitions de monter en Ligue 1, Wiltz entend progresser et les deux petits nouveaux, Aspelt et le Fola, feront office d’outsiders.



Par Stéphane Guillaume



Le Futsal Wilwerwiltz, descendant de Ligue 1, ne compte pas faire de vieux os dans l'antichambre de l’élite. Le président Paulo Brandao s’exprime à ce sujet: «Il y a eu beaucoup de départs au sein du club et on doit repartir de zéro. Le point essentiel est de construire un groupe solide ainsi qu’un esprit de famille. On va essayer de faire une bonne saison, de pratiquer du beau jeu et retourner bien sûr en Ligue 1.»

Les 58 LatDevils Garnich seront de redoutables adversaires dans cette course à la Ligue 1 en profitant de leur salle aux dimensions restreintes que tous leurs adversaires redoutes. Les objectifs du club cher au président André Costa sont définis. «Notre objectif principal est d'assurer la montée ... tout en respectant nos adversaires qui ont beaucoup de potentiel. Nous sommes conscients que nous devons beaucoup travailler pour atteindre cet objectif.»

Après une saison assez décevante, le FC Wiltz 71, fort d’un intéressant recrutement, ne ménagera pas ses efforts pour contrecarrer les plans de ses adversaires. Le responsable de la section futsal, Mickael Santos, évoque un défi. «Nouvelle saison, nouvelle aventure. Pour ce nouveau défi qui va débuter, notre équipe envisage une évolution progressive tout au long de la saison. Un noyau de joueurs stables ainsi qu’une bonne intégration des nouveaux arrivés tenteront de suivre le plan de travail de notre staff.»

Chris da Graça, le responsable de la section futsal du CS Fola Esch. Le projet eschois est de se servir du sport pour réinsérer des jeunes en difficulté.

Photo: Stéphane Guillaume

Aspelt et le Fola en apprentissage



Le CS Fola fera son apparition dans cette Ligue 2 et il ne part pas avec les faveurs des pronostiques derrière les routiniers de la série. Le club eschois a recruté un entraîneur et un joueur au Portugal pour tenter de bousculer la hiérarchie. Le responsable de la section futsal Chris da Graça nous éclaire sur ce projet: «En participant à différents tournois, on a constaté qu’on pouvait créer une nouvelle équipe. Après plusieurs demandes de la part de jeunes, dont beaucoup ont des problèmes, professionnels ou privés, on a décidé de lancer ce projet pour leur donner à la fois la chance de vivre leur passion et une aide pour remettre dans le droit chemin.»

Novices aussi, les Red Boys Aspelt, fruit d’une association avec NK Sokol Luxembourg, vont également découvrir ce championnat. Le club, qui évoluera au centre sportif de Frisange, se veut réaliste et prendra la température de la Ligue 2 pour connaître son potentiel. Les dessins du responsable de la section futsal, Srećko Pecirep, sont de «voir à quel niveau on se situe, et peut-être jouer la montée».