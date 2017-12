Après la neuvième journée de championnat, la phase régulière de la Ligue 1 est arrivée à mi-parcours. Le Racing est toujours invaincu alors que Pétange, le FCD03, le Samba 7 ALSS Futsal et Dudelange, qui retrouve des couleurs, terminent également l’année en beauté. Le championnat fait relâche et reprendra le week-end du 14 janvier 2018.



Par Stéphane Guillaume



Le Racing FC Union Luxembourg poursuit son hégémonie sur le championnat de Ligue 1. Sa dernière victime en date, avec sa moyenne habituelle de sept buts inscrits, est son dauphin, l’Amicale Clervaux Futsal (7-1).



Il n’y a pas eu besoin de photo finish pour désigner le vainqueur, mais c’était bien Clervaux qui était tout d’abord aux commandes. «Nous avons fait un match très sérieux et discipliné, du début à la fin, et avons dominé pratiquement toute la rencontre. Nous sommes entrés dans le match très concentrés même si nous n'avons pas su trouver l'ouverture durant les cinq premières minutes. L’ouverture du score a été signée Norberto "Guri" Ferreira sur une longue balle et une légère déviation», explique Rafael Valente.



«Par la suite, Clervaux a eu deux ou trois actions sur lesquelles notre gardien, Moises, s'est montré très serein ainsi qu'un dix mètres sur le poteau et un penalty bien arrêté par Michel Vaz. Dans l'ensemble du match, nous avons pris de plus en plus confiance et avons été de plus en plus dangereux. Nous avons réussi à inscrire sept buts dont deux en phase de gardien avancé.»



Si le Racing n’a pas connu la défaite, le Racingman estime que le chemin est encore long. «Nous ne perdons pas de vue l'objectif principal et savons que nous ne sommes qu'à la moitié du chemin. L’essentiel de la saison se jouera dès dimanche prochain en quart de finale de la Coupe contre le Fola.»

Miguel Cardoso (en blanc) et le RAF Differdange avaient pourtant bien débuté la rencontre face Kevin Marques et l'AS Sparta Dudelange...

Photo: Stéphane Guillaume

Le RAF Differdange avait bien débuté face au AS Sparta Dudelange mais s’est ensuite essoufflé (2-7). Les cinq premières minutes étaient differdangeoises. Dudelange a ensuite planté trois buts en moins d’une minute (0-3). Le RAF s’était donné un peu d'espoir juste avant la pause (2-4), mais c’est bien le Sparta qui allait se montrer souverain au final.



Le président Daniel Marques parle du match. «On n’est pas bien entré dans ce match. Mais, contrairement d'habitude, on a été très efficaces avec trois buts sur pratiquement les trois premières occasions. Ensuite, nous avons bien tenu défensivement en laissant peu d'occasions au RAF. Surtout en deuxième mi-temps où ils n'ont pas marqué. On a commencé à travailler avec plus de tranquillité depuis quinze jours (suite à une restructuration interne) et cela a porté ses fruits. Cela fait du bien au moral de finir ce premier tour sur une victoire. C'est avec ce coup de boost qu'on va continuer le travail en décembre et début janvier. Pour le premier match du second tour, on reçoit le Samba 7 ALSS Futsal, un concurrent direct.»

André Moreira (en blanc, Union Titus Pétange Futsal) et Alex Gonçalves (Futsal US Esch).

Photo: Stéphane Guillaume

L’Union Titus Pétange Futsal termine cette première phase à la cinquième place avec une victoire face au Futsal US Esch (5-4). On peut dire que le premier tour est réussi pour les hommes du président Luis Gonçalves. Dix cartons jaunes ont émaillé ce match et pas moins de six pénalités à dix mètres pour seulement une transformation du côté pétangeois.

Le Pétangeois Tony Gaspar nous donne son opinion sur la rencontre:

FCD03 et Samba 7 ALSS Futsal intraitables

Un FC Differdange 03 assez efficace a complètement submergé le FC Bettendorf (7-1). Il supplante ainsi Clervaux et passe à la deuxième place. C’est Antonio Abreu qui a fait le plus de dégâts dans la défense nordiste avec un triplé. Bettendorf, quant à lui, termine le premier tour avec une bulle à son compteur et devra absolument se ressaisir au second tour.

Le FC Nordstad a encore connu la défaite, la septième de la saison, face au Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn (3-4) qui confirme sa forme du moment. Niederkorn a mené tout le match puis s’est fait rejoindre à trois buts partout avant de reprendre un avantage définitif à vingt secondes du coup de sifflet final.



Francisco Pereira (FC Differdange 03) et Sergio de Carvalho (FC Bettendorf).

Photo: Stéphane Guillaume

Les résultats de la 9e journée de Ligue 1



RAF Differdange - AS Sparta Dudelange 2-7

Union Titus Pétange Futsal - Futsal US Esch 5-4

Racing FC Union Luxembourg - Amicale Clervaux Futsal 7-1

FC Nordstad - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn 3-4

FC Differdange 03 - FC Bettendorf 7-1