Le Futsal US Esch essaye tant bien que mal de suivre la cadence et occupe la quatrième place du classement avec dix unités. Le club qui vise une participation aux play-offs titre défiera, lors de cette huitième journée de championnat, un ténor de la Ligue 1: le FC Differdange 03.

Par Stéphane Guillaume



Il y a déjà eu une confrontation directe entre le Futsal US Esch et le FC Differdange 03. C’était en huitième de finale de Coupe du Luxembourg et Esch était parvenu - il est le seul à l’avoir réalisé en compagnie du Racing - à se payer le scalp du champion en titre. Esch n’a guère le choix et, en cas de défaite, il aurait déjà huit points de retard sur son adversaire direct et pourrait même se retrouver éjecté du top 4 en cas de victoire de ses poursuivants. Les hommes Filipe Silvestre, le responsable de la section futsal, arriveront-ils à reproduire ce coup fumant?



Ce n’est pas le style des Eschois et Differdangeois de rester recroquevillées devant leur but. Le spectacle sera sans aucun doute au rendez-vous, même si les joueurs du coach Frédérico Silva ne sont pas les plus réguliers cette saison (trois défaites et un nul en sept sorties). «Cette année, on accumule pas mal de nouvelles tactiques et ce n'est pas toujours évident pour nos joueurs de tout assimiler.»

Pour parvenir à ses fins, le club s’est doté d’un entraîneur au passé assez révélateur. «Frédérico a accumulé beaucoup d'expérience au Portugal vu qu'il a joué au FC Belenenses, en première division portugaise. Ce qui le différencie c'est la discipline qu'il a instauré, il parvient également à mettre en pratique toute son expérience d’entraîneur.»

Le programme de la 8e journée de Ligue 1



Dimanche

18h: Amicale Clervaux Futsal - Union Titus Pétange Futsal

19h30 (Fousbann): Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn - FC Bettendorf

20h: Futsal US Esch - FC Differdange 03

20h: AS Sparta Dudelange - Racing FC Union Luxembourg

20h: FC Nordstad - RAF Differdange

Le programme de la 7e journée de Ligue 2

Dimanche

18h: 58 Latdevils Garnich - Red Boys Aspelt

20h: Futsal All Stars Colmar-Berg - Futsal Wilwerwiltz

Lundi



20h: FC Wiltz 71 - CS Fola Esch