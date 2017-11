Clervaux et le Racing Luxembourg continuent d’être sur leur petit nuage après la cinquième journée de championnat de Ligue 1. Toujours collé aux basques des deux équipes qui comptent le maximum de points, le FC Differdange 03 suit au petit trot. Dans le bas du classement, Pétange se donne de l’air et Bettendorf décroche ses premiers points de la saison.



Par Stéphane Guillaume



Le match qui attirait le plus d’attention était Futsal US Esch - Amicale Clervaux Futsal, car Clervaux étrennait toujours son brevet d’invincibilité et l’US Esch sortait d’une éclatante victoire face au champion en titre. Il se devait également de résorber un retard de plusieurs points. Les Clervallois ont seulement fait la différence dans les dernières secondes. C’était encore 6-6 à dix secondes de la fin et 6-8 au coup de sifflet final.

Carlos Fonseca, président de Clervaux s’exprime sur cette victoire:



L’Union Titus Pétange Futsal et le RAF Differdange étaient au coude à coude au niveau du classement général avec tous deux trois petites unités. Après un premier acte des plus serrés (1-0), l’Union Titus a fait ensuite parler la poudre pour assurer un succès qui lui donne de l’air au classement (5-2).



«Ce match était très important pour nous et pour nos objectifs, il s'agissait d'un adversaire direct. En première mi-temps, nous avons pris le dessus, mais le score à la pause ne reflétait pas le jeu que l’on a produit. Le gardien du RAF a fait un bon match avec des arrêts décisifs. En deuxième mi-temps, nous nous sommes lâchés un peu et les buts se sont enchaînés. Notre adversaire a utilisé le 5 contre 4 et nous a quand même mis un peu la pression en inscrivant deux buts. Nous en avons aussi profité à la fin pour augmenter l'écart», commente Vitor Da Silva.

Le directeur sportif pétangeois estime que l’entraîneur a su trouver les mots justes à la mi-temps pour dynamiser ses troupes. «Le discours du coach à la pause était important car il n'est pas toujours facile de donner des instructions en plein match. Nous étions toujours supérieurs à notre adversaire mais, en seconde période, les joueurs ont concrétisé les nombreuses occasions que nous nous sommes créées.»

Il a fallu attendre cette cinquième journée pour voir la lanterne rouge, le FC Bettendorf, décrocher ses premier points face à l’AS Sparta Dudelange (10-8). Bettendorf menait au score avec un avantage de cinq buts et a connu une petite frayeur en fin de partie comme l’explique l'entraîneur Paulo Ferreira. «Nous nous doutions que cela serait un match compliqué car le Sparta est en bonne forme en ce moment. Mais nous étions conscients que nous devions gagner pour remonter le moral de tout le monde. On a eu un avantage de cinq buts en deuxième période et on a pas mal souffert dans le final. La victoire est la chose la plus importante. Maintenant, on doit continuer à travailler pour confirmer ce résultat.»

Le FCD03 se fait peur

Le FC Differdange 03 sortait de deux défaites d’affilée et se devait de réagir face à un adversaire à sa portée, le FC Nordstad. La victoire a été au rendez-vous (3-1). Pourtant, le FCD03 a été mis en difficulté par les Nordistes. «Notre victoire est méritée mais cela a été plus difficile que prévu. Premièrement parce que Nordstad a fait un bon match en ayant la bonne mentalité, engagé et dangereux sur contre-attaques. Après, on s’est compliqué la vie car on a loupé un grand nombre d’occasions franches», estime le Differdangeois Davide Chalmandrier.

Dans une rencontre entre deux équipes qui postulent au top 4 final, le Racing FC Union Luxembourg a inscrit la bagatelle de huit buts au Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn (8-2). Cette large victoire dans les chiffres permet au club de la capitale de rester en tête des opérations de cette Ligue 1.

Ligue 2: Aspelt s’isole en tête du classement

Le Futsal Weiler-la-Tour a connu sa première désillusion de la saison, lors de la quatrième journée de championnat de Ligue 2, avec un partage des points concédé sur son parquet face au CS Fola (7-7).



Les Red Boys Aspelt en profitent pour prendre seuls la pole position avec une victoire face au FC Wiltz 71 (8-7). Les 58 Latdevils Garnich se sont imposés face au Futsal Wilwerwiltz (8-6).



Antonio Oliveira Soares (en bleu, FC Wiltz 71) et Mladen Jurcevic (Red Boys Aspelt).

Photo: Stéphane Guillaume

Les résultats

5e journée de Ligue 1

Union Titus Pétange Futsal - RAF Differdange 5-2

FC Bettendorf - AS Sparta Dudelange 10-8

FC Differdange 03 - FC Nordstad 3-1

Racing FC Union Luxembourg - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn 8-2

Futsal US Esch - Amicale Clervaux Futsal 6-8

4e journée de Ligue 2



58 Latdevils Garnich - Futsal Wilwerwiltz 8-6

Futsal Weiler-la-Tour - CS Fola Esch 7-7

FC Wiltz 71 - Red Boys Aspelt 7-8