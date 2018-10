On jouait ce week-end la première journée de la phase classique du championnat de Ligue 1 et, déjà, les prétendants aux premières places ont tous répondu présent. Qu'il s'agisse du Racing, du FCD03, de Pétange, de Clervaux ou du Sparta Dudelange.

Futsal: les favoris répondent présent d'entrée

Par Stéphane Guillaume

Dans le duel des outsiders, l’AS Sparta Dudelange a empoché la totalité de l’enjeu (1-2) face à l'US Esch. Les prestations des deux gardiens de but ont été époustouflantes: l’Eschois Raul Pereira a repoussé l’échéance avec de multiples parades, tandis que le Dudelangeois Tiago Fernandes a magistralement détourné un dix-mètres sans mur à quelques minutes du terme.

Youssef El Majdoub, l’auteur du but de la délivrance pour Dudelange, apporte son ressenti à l'issue des débats dans cet extrait sonore:



Le champion en titre du Racing Futsal Luxembourg n’a pas loupé sa première à domicile et a cartonné (14-4!) face aux Red Boys Aspelt, champions de Ligue 2 et montants en L1. Deux Racingmen se sont particulièrement mis en évidence, avec un total de dix réalisations signées à eux deux: Rafael Valente (6 buts) et de Joe Monteiro da Veiga (4).



Tiago Fernandes, responsable de la section futsal du club de la capitale, apporte son analyse: «Le Racing a entamé ce duel avec un grand pressing dès les premières minutes et s'est rapidement forgé un avantage de cinq buts à zéro, avec deux buts de Valente, deux de Maia et un de Monteiro. Les Red Boys sont ensuite entrés dans le match et ont équilibré les échanges, avec bon nombre d’occasions pour les deux équipes. Mais l’expérience et l’efficacité des joueurs du Racing ont permis d’accentuer l’avantage à 7-0, grâce à des buts de Valente et Soares. En seconde période, Aspelt s’est davantage engagé dans le match, mais une fois de plus, l’efficacité de notre équipe a parlé et Monteiro a porté l’avantage à 9-1. Les Red Boys n’ont jamais baissé les bras, et ont même riposté avec deux buts, respectivement de Sabotic et Derzic. S'ensuivirent quatre nouveaux buts du Racing (deux Valente et deux de Monteiro) contre un en faveur d'Aspelt. A quelques secondes de la fin, Aspelt a commis sa sixième faute, et Valente a saisi l’occasion d'inscrire son sixième but personnel de la soirée, couronnant ainsi une prestation parfaite de toute l'équipe.»

Le gardien de but du Sparta Dudelange, Tiago Fernandes a magistralement détourné un dix-mètres sans mur à quelques minutes de la fin du match face à l'US Esch Photo: Stéphane Guillaume

Déception et sentiment d'injustice au Samba 7



Le Samba 7 Futsal Niederkorn peut nourrir des regrets, après sa défaite (6-4) sur le parquet de l’Amicale Clervaux, comme l’explique Georges Ramos, le secrétaire du Samba 7.



«Notre équipe est bien entrée dans le match. Notre gardien fut le premier à se mettre en évidence, mais à partir de là, nous avons pris les choses en mains, avec de beaux mouvements collectifs qui nous ont permis de mener 0-2. Clervaux est ensuite revenu à 1-2, et, juste avant la mi-temps, a bénéficié de trois coups francs aux dix mètres coup sur coup, pour des fautes chacune plus que douteuse. Le troisième s'est avéré payant, fixant le score à 2-2 à la pause. En deuxième mi-temps, l’Amicale a étalé tout son réalisme et son expérience, surtout sous l’impulsion de son maître à jouer, Guri. Notre équipe a certes fait le jeu, proposé de belles séquences, mais sans jamais parvenir à finaliser les nombreuses occasions, avant de se faire cueillir à des moments-clés. La déception et un sentiment d’injustice dominent chez nous, malgré le très bon match de l'équipe en complète reconstruction.»

Le FC Differdange 03 a démontré qu’il faudra encore compter sur lui cette saison après cette victoire convaincante (7-1) face au FC Bettendorf. Les Differdangeois était déjà sur velours après quinze minutes de jeu, le tableau-marquoir indiquant à ce moment 4-0.

L’Union Titus Pétange a également démarré en trombe avec un succès face au FC Nordstad (6-3). C’est surtout dans le second acte que s’est jouée cette partie, alors que le score était de 2-2 à la pause.

Les résultats de la 1re journée de Ligue 1



Racing Futsal Luxembourg - Red Boys Aspelt 14-4

Union Titus Pétange - FC Nordstad 6-3

Amicale Clervaux - Samba 7 Futsal Niederkorn 6-4

FC Differdange 03 - FC Bettendorf 7-1

US Esch - AS Sparta Dudelange 1-2

Les résultats de la 1re journée de Ligue 2

RAF Differdange - CS Fola Esch 4-2

All Stars Colmar-Berg - US Esch II 6-8

Wilwerwiltz - Miseler Léiwen Wintrange 12-1

58 Latdevils Garnich - ALSS Luxembourg 0-3 forfait



Exempt: FC Wiltz 71