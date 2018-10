L’AS Sparta Dudelange a connu une trêve estivale pour le moins mouvementée, avec, en point d'orgue, le départ de son coach, Mickael Fernandes, mardi. Cela ne l’a pas empêché de remporter son premier match et de se présenter ainsi en confiance face au ténor du FC Differdange 03. Le directeur sportif, Nicolas Soares da Costa affiche une belle sérénité.

Futsal: le Sparta Dudelange ne craint pas le FCD03

L’AS Sparta Dudelange a connu une trêve estivale pour le moins mouvementée, avec, en point d'orgue, le départ de son coach, Mickael Fernandes, mardi. Cela ne l’a pas empêché de remporter son premier match et de se présenter ainsi en confiance face au ténor du FC Differdange 03. Le directeur sportif, Nicolas Soares da Costa affiche une belle sérénité.

Par Stéphane Guillaume

Le nouveau comité de direction du Sparta Dudelange a visé juste cet été, avec l’arrivée de nombreux joueurs, comme les expérimentés Youssef El Majdoub et Alex Silva ou encore l’autoritaire gardien de but, Tiago Fernandes. Une fois que tous les rouages seront parfaitement huilés et que la sauce dudelangeoise aura bien pris, les bons résultats devraient logiquement s’enchaîner.



«C'est comme tout dans la vie: le but des changements est clairement d’améliorer nos performances entre les quatre lignes, mais aussi en dehors, de rendre les gens plus attentifs au futsal et de faire grandir ce club», explique Nicolas Soares da Costa, directeur sportif de l'AS Sparta.

«A la hauteur des attentes»

Un nouveau directeur sportif qui a assisté à la probante et méritée victoire (2-1) conquise face à l'US Esch lors de la 1re journée de Ligue 1, le week-end dernier. L’équipe a parfaitement répondu aux attentes de la direction et de son directeur sportif. «Premier match et première victoire: on n’en demandait pas plus. L’équipe a montré sur le terrain qu’elle était à la hauteur des attentes.»

Pour le compte de la 2e journée, c’est un des ténors du championnat, fort de deux titres de champion à son actif, que le Sparta affrontera ce dimanche (18h) à domicile. Le FC Differdange 03, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a également pris un départ canon (victoire fracassante 7-1 contre le FC Bettendorf) et les deux formations sont prêtes à en découdre.



«Nous abordons tous les matches avec le même objectif : gagner! Peu importe le nom de l'adversaire, nous les respectons tous et espérons seulement que le spectacle sera au rendez-vous. Comme l’affiche l’annonce...», conclut un Nicolas Soares da Costa désarmant de sérénité.



Le programme de la 2e journée de Ligue 1



Dimanche

18h: AS Sparta Dudelange - FC Differdange 03

18h30: Racing Futsal Luxembourg - US Esch

20h: Samba 7 Futsal Niederkorn - Union Titus Pétange



Lundi

20h: FC Nordstad - Red Boys Aspelt

20h30: FC Bettendorf - Amicale Clervaux



Le programme de la 2e journée de Ligue 2

Dimanche

18h: CS Fola Esch - ALSS Luxembourg

19h: Miseler Léiwen Wintrange - FC Wiltz 71

58 Latdevils Garnich - Futsal Wilwerwiltz 0-3 (forfait)

US Esch II - RAF Differdange 0-3 (forfait)

Exempt: All Stars Colmar-Berg