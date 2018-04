Favori, ce lundi soir, l’Union Racing Luxembourg Futsal n'a pas manqué le rendez-vous de la finale de la Coupe de Luxembourg et a battu le FC Nordstad sur le score de 12-3.

Futsal: le Racing s'empare de la Coupe de Luxembourg

Un score sans appel pour une victoire logique du Racing.

Ce lundi de Pâques, le centre Atert de Bertrange était la Mecque du futsal luxembourgeois et accueillait la finale de Coupe du Luxembourg entre l’Union Racing Luxembourg Futsal et le FC Nordstad. Au bout de cette finale au cours de laquelle il n'y a pas eu besoin de photo finish, c'est le Racing qui a méritoirement soulevé le trophée de la Coupe du Luxembourg.



23 Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12-3 - L'équipe du Racing. Photo: Christian Kemp

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12-3 - L'équipe du Racing. Photo: Christian Kemp Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12-3 - La formation du FC Nordstad. Photo: Christian Kemp Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12-3 - Les supporters du Racing. Photo: Christian Kemp Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12-3 - Carlos Soares (Racing) face à Mike Carvalho (FC Nordstad). Photo: Christian Kemp Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12-3 - Ricardo Monteiro (FC Nordstad). Photo: Christian Kemp Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12-3 - Carlos Soares (Racing)face à Daniel Pereira. Photo: Christian Kemp Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12-3 - Nelson Nunes (FC Nordstad). Photo: Christian Kemp Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12-3 - Joe Monteiro Da Veiga et Admir Agovic (Racing). Photo: Christian Kemp Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12-3 - Mike Carvalho (FC Nordstad) gegen Carlos Soare. Photo: Christian Kemp Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12-3 - Andre Martins (FC Nordstad). Photo: Christian Kemp Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12-3 - Ramiro Valente (Racing) et Andre Martins (FC Nordstad). Photo: Christian Kemp Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12-3 - Ramiro Valente (Racing ). Photo: Christian Kemp Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12-3 - Daniel Figueiredo (Racing) et Andre Martins (FC Nordstad.). Photo: Christian Kemp Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12-3 Photo: Christian Kemp Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12-3 - Les supporters du FC Nordstad. Photo: Christian Kemp Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12-3 - Tiago da Silva (FC Nordstad). Photo: Christian Kemp Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12-3 - Joe Monteiro Da Veiga (Racing). Photo: Christian Kemp Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12-3 Photo: Christian Kemp Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12-3 - Moise Valente (Racing). Photo: Christian Kemp Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12-3 - Micael Da Silva (FC Nordstad) et Joe Monteiro Da Veiga (Racing). Photo: Christian Kemp Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12-3 - Ramiro Valente (Racing) vs Andre Martins (FC Nordstad). Photo: Christian Kemp Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12-3 - Carlos Soares (Racing) devant Nelson Nunes (FC Nordstad). Photo: Christian Kemp Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12-3 Photo: Christian Kemp

Par Stéphane Guillaume



L’arène composée de 1.100 convives en a directement pour son argent et les deux kops respectifs sont en ébullition. Comme a son habitude, le Racing impose directement un pressing à son adversaire et les premières occasions font mouche avec une double présence au second poteau de Monteiro Da Veiga (2-0, 10e). Le Racing joue juste, il est même sur du velours après seulement douze minutes de jeu et un troisième but signé Ramiro Valente (3-0, 12e). Cependant, les deux formations jouent rude et cinq fautes sont déjà sifflées des deux côtés. Martins obtient un dix mètres sans mur et le convertit (3-1, 15e). Les dernières minutes s'avèrent décisives et les gars de la capitale creusent encore l'écart grâce à Saores et Da Silva (5-1). C'est le score à la pause.

Le Racing continue a dévolepper son jeu et se contente de faire tourner la cuir devant un Norsdtad amorphe. La suite est du même acabit qu'en première période, c'est Rafael Soares qui s'offre un doublé personnel (7-1, 30e). C'est la soirée des doublés puisque c'est au tour de Da Silva de trouver une nouvelle fois la faille et d'enfoncer un huitième clous dans le cercueil des Nordistes (8-1, 33'). Nordstad n'est cependant pas encore à bout de souffle, Pereira et Da Silva allègent quelque peu l'addition avec deux buts coup sur coup (8-3, 36e). Joe Monteiro Da Veiga marque une dernière fois cette finale de sa patte personnelle avec une frappe lucarne opposée (9-3, 37e). Le Racing déroule, Ramiro Valente, Aniceto et en clôture Soares qui inscrivent les derniers buts (12-3).

Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12-3 (mi-temps: 5-1)

Evolution du score: 1-0 Monteiro da Veiga, 2-0 Monteiro da Veiga, 3-0 RamiroValente, 3-1 Martins, 4-1 Soares, 5-1 Da Silva, 6-1 Rafael Valente, 7-1 Rafael Valente, 8-1 Da Silva, 8-2 Pereira, 8-3 Da Silva, 9-3 Monteiro da Veiga, 10-3 Ramiro Valente, 11-3 Aniceto, 12-3 Soares.

Union Racing Luxembourg Futsal: Moise Valente (K), Bruno Duarte (K), Lindorfo Pinto (C), Admir Agovic, Stephane Aniceto, Daniel Figueiredo, Adis Hajdarpasic, Joe Monteiro da Veiga, Carlos Soares, Tiago Silva, Rafael Valente et Ramiro Valente.

Staff : Serio.

FC Nordstad: Nelson Nunes (K & C), Sergio Fonseca (K), Mike Carvalho, Micael da Silva, Miguel da Silva, Daniel Ferreira, André Martins, Ricardo Monteiro, Daniel Pereira, Filipe Rodrigues, Kevin Teixeira et Joaquim Vieira.

Staff: Da Silva.

Arbitres: Fabio Portela (arbitre 1), Bruno de Oliveira Monteiro (arbitre 2), Jorge Ferreira das Neves (chronométreur) et Luis Fernandes (arbitre de réserve).

Assistances: 1.100 spectateurs.