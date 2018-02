Le Racing Luxembourg et le FC Nordstad se retrouvent en finale de la Coupe de Luxembourg de futsal après des qualifications respectivement face à l’Amicale Clervaux et au Samba 7 Niederkorn. Le scénario a été identique lors des deux duels: c’était 5-5 à la fin du temps réglementaire et au bout des prolongations, puis 4-3 aux tirs au but.

Futsal: le Racing et Nordstad qualifiés au bout du suspense

Le Racing Luxembourg et le FC Nordstad se retrouvent en finale de la Coupe de Luxembourg de futsal après des qualifications respectivement face à l’Amicale Clervaux et au Samba 7 Niederkorn. Le scénario a été identique lors des deux duels: c’était 5-5 à la fin du temps réglementaire et au bout des prolongations, puis 4-3 aux tirs au but.

Par Stéphane Guillaume

Le Racing FC Union Luxembourg a bouté hors de la compétition le tenant du trophée de l’Amicale Clervaux au terme d’une séance de tirs au but (4-3), alors que le score à la fin du temps réglementaire et des prolongations de deux fois cinq minutes était de 5-5.



Tiago Fernandes(directeur sportif du Racing) estime que cette demi-finale valait la peine d’être vécue: «Les émotions étaient au rendez-vous lors de ce duel palpitant. Je dois dire que c’est un des plus beaux matches que j’ai vus jusqu’à présent. Cette demi-finale fut, en effet, une très belle propagande pour le futsal luxembourgeois par son intensité, son haut niveau et son équilibre tactique, et ce, du début à la fin. Les deux équipes avaient très bien préparé la rencontre, faisant preuve de réalisme face aux émotions et à un hall Josy Barthel qui affichait complet. Elles ont tout donné sur le parquet, sans perdre de vue l'enjeu: un ticket pour la grande finale. Le score étriqué, et qui n'a jamais excédé un but de différence témoigne de cet équilibre entre les deux formations.»

Carlos Soares (Racing, en bleu) tente de freiner Norberto Ferreira (Amicale Clervaux) Photo: Stéphane Guillaume

La prestation de plusieurs joueurs a tapé dans l’œil du directeur sportif du Racing FC Union Luxembourg: «Le gardien de Clervaux était dans un tout grand soir et a réalisé une excellente prestation. De plus, notre adversaire a été très réaliste au moment de la concrétisation. Je pense que les quelques petites erreurs qui ont été commises à certains moments du match étaient dues au fait que le coeur parlait plus que le cerveau, en l’occurrence, quand il ne reste qu’une minute à jouer. Dans ce genre de duel, cela peut coûter très cher, mais nous avons toujours su nous imposer jusqu’au bout. En particulier, j’ai beaucoup apprécié l’engagement sublime de Joe Monteiro, véritablement au top de sa forme. A la fin, tout se décide aux tirs au but, où la chance a fini par nous sourire. Le pied de Lindorfo Pinto a composté notre ticket pour une deuxième finale consécutive.»

Filipe Pinto (entraîneur de Clervaux) estime que le Racing a su garder son sang-froid dans la séance fatidique des tirs au but. «Comme prévu, ce match a été très équilibré, très serré et très compétitif. L’équipe du Racing est entrée dans la rencontre tout en puissance, avec beaucoup de possession de balle, et les joueurs de la capitale ont créé quelques situations de but. Mais après le 0-1, on a réussi à équilibrer les échanges. Aucune équipe n’est arrivée à se forger deux buts d’avance. Lors des tirs au but, nos adversaires sont parvenus à rester plus calmes que nous, et cela a fait la différence. C’était une bonne demi-finale avec du bon futsal, mais dans une salle pas appropriée pour un match comme celui-là. Les arbitres n’ont pas été au niveau, avec plusieurs erreurs qui, à mon avis, ont eu des conséquences sur le déroulement du match. Maintenant, il faut relever la tête et maintenir cette façon d’être sur le terrain, puis remporter le championnat. On sera présent jusqu’à la fin!»

Le Futsal Nordstad est le second qualifié pour la finale du 2 avril à Bertrange. Le Samba 7 Futsal Niederkorn a aussi été éliminé aux tirs au but (3-4), alors que c’était 5-5 au coup de sifflet final et après prolongations.



Miguel da Silva (FC Nordstad, en bleu) en duel serré avec Achraf Abou Er-Raja (Samba 7 Futsal Niederkorn, en jaune) Photo: Stéphane Guillaume

Marco Fonseca, le président du FC Nordstad,était tout sourire à l'issue de cette qualification pour l'apothéose. Ecoutez ses propos dans la capsule son qui suit:





Les résultats des demi-finales de la Coupe



Racing FC Union Luxembourg - Amicale Clervaux 5-5 (4-3 t.a.b.)

FC Nordstad - Samba 7 Futsal Niederkorn 5-5 (4-3 t.a.b.)

La finale se jouera le lundi de Pâques 2 avril à 19 heures, et comme lors de la saison dernière, au Centre Atert de Bertrange.