La phase classique du championnat de Ligue 1 reprend ses droits ce week-end. Petit tour de table avec quelques représentants des clubs et au petit jeu des pronostics, deux équipes sortent du lot.

Sport 4 min.

Futsal: le Racing et le FCD03 en pole

La phase classique du championnat de Ligue 1 reprend ses droits ce week-end. Petit tour de table avec quelques représentants des clubs et au petit jeu des pronostics, deux équipes sortent du lot.

Par Stéphane Guillaume

Après la riche expérience de l’UEFA Futsal Champions League, le Racing Futsal Luxembourg est fin prêt à étrenner son titre de champion du Luxembourg. Les ambitions sont claires: faire aussi bien que la saison dernière comme l’explique Tiago Fernandes, le directeur sportif. «Nous visons dans une première étape les play-offs et notre troisième finale consécutive en coupe. Sachant que le championnat est devenu plus compétitif que jamais car des équipes se sont beaucoup renforcées, il est primordial d’entamer cette saison de façon consciencieuse avec le même engagement. Je sens que l’équipe est unie et motivée mais les titres ne se gagnent pas à l’avance.»

Ses prévisions pour le top 4: 1. Racing, 2. FCD03, 3. Dudelange 4. Esch



L’Amicale Clervaux Futsal a perdu une partie de son effectif mais reste tout de même ambitieuse. Jonathan Lemos, son directeur sportif, parle même de reconstruction: «Les ambitions sont toujours d’arriver au top et d’accéder au final 4, mais il faut toujours rester les pieds sur terre. On a perdu beaucoup de joueurs, on a dû repartir pratiquement à zéro et reconstruire tout.»

Le FC Differdange 03 a transféré juste avec le talentueux Ernad Mašić, ex-Clervaux, ou encore quatre joueurs provenant du championnat portugais. La saison dernière a été blanche pour l’ancien champion et Filipe Costa, son responsable de la section futsal, ne veut plus vivre pareille mésaventure. «Les ambitions seront celles de faire mieux que l’an passé. C’est sans doute la pire saison de l’histoire du club. Rien ne nous a réussi mais cette année nous avons mieux préparé l’équipe. Nous allons tout d’abord viser les deux finales (championnat et coupe) et essayer de conquérir au moins un titre. Je m’attends à un championnat très compétitif car toutes les équipes ont été renforcées.»



«Nous voulons conquérir au moins un titre», avance le Differdangeois Filipe Costa. Photo: Stéphane Guillaume

Ses prévisions pour le top 4: 1. Racing, 2. FCD03, 3. Pétange, 4. Dudelange

Le Futsal US Esch change également de visage avec un nouveau président. Habitués des play-offs titre, les Eschois tenteront de ne pas déroger à cette règle. «Les ambitions du club passent par la qualification pour les play-offs», déclare le président André Costa.

Sous l’impulsion du nouveau président Carlos Alves et de son nouveau directeur sportif Nicolas Soares da Costa, l’AS Sparta Dudelange démarre un nouveau cycle. Plus d’une dizaine de nouveaux joueurs ont débarqué et le coach Mickael Fernandes se veut ambitieux: «Le top 4. Nous souhaitons franchir un cap cette année avec l’ensemble du club et cela passe par les play-offs.»

Ses prévisions pour le top 4: 1. Racing, 2. FCD03, 3. Esch, 4. Dudelange

Luis Ramos, le président du Samba 7 Futsal Niederkorn, lorgne également d’un coin de l’œil une participation aux play-offs titre. «Pour le top 4, je vois évidemment le Racing comme candidat affirmé. Ensuite Differdange 03 qui, sans faire beaucoup de bruit, semble s’être très bien renforcé. Je vois encore le Sparta Dudelange qui s’est bien renforcé également. Après cela reste ouvert entre plusieurs formations qui pourront être des surprises et j’espère que le Samba 7 pourra en faire partie.»

Ses prévisions pour le top 4: 1. Racing, 2. FCD03, 3. Dudelange 4. Samba 7

Le discours de l'Union Titus Pétange Futsal n’est plus le même pour cette nouvelle saison. Il n’est plus question de jouer le maintien mais bien d’intégrer le top 4 à la fin de la phase classique. «L’année dernière, on jouait le maintien et on était à deux doigts d’intégrer les play-offs titre. Cette saison, on veut jouer le top 4. On a les qualités pour y arriver», juge le joueur Tiago Carvalho.

Ses prévisions pour le top 4: 1. Racing, 2. FCD03, 3. Pétange, 4. Esch

Quand on interroge Nuno Cunha, le vice-président du FC Bettendorf, il évoque un maintien à assurer le plus vite possible. «Rester en Ligue 1 est notre principal objectif. Le club compte sur le nouvel entraîneur Filipe Pinto pour y parvenir.»

Le FC Nordstad était passé tout près de la correctionnelle et avait sauvé sa peau lors d'un match de barrage. Le noyau a été recomposé avec des nouvelles têtes et Fabio Ribeiro, son secrétaire, s’appuie sur le nouveau mentor pour rassurer tout le monde rapidement. «Nous avons recruté Paulo Ferreira, un entraîneur expérimenté au Luxembourg. Cependant, le club a dû faire face à un grand nombre de départs. Dans le même temps, nous avons recruté sept nouveaux éléments. Ils sont bien intégrées dans l'équipe.L'objectif du Nordstad reste le maintien.»

Ses prévisions pour le top 4: 1. Racing, 2. FCD03, 3. Dudelange, 4. Clervaux

Srecko Pecirep, le responsable de la section futsal des Red Boys Aspelt. Photo: Stéphane Guillaume

Le montant de Ligue 2 des Red Boys Aspelt ne veut pas seulement viser le maintien et rêve de se mêler à la bagarre pour intégrer les play-offs. «C’est notre première année en Ligue 1. Pour le début, on veut observer et puis essayer de se battre pour la 4e place», affirme Srećko Pecirep, responsable de la section futsal.

Ses prévisions pour le top 4: 1. Racing, 2. FCD03, 3. Pétange, 4. Dudelange