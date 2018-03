Le Racing et Clervaux ont remporté la première manche des play-offs titre alors que dans le match de barrage Ligue 1 vs Ligue 2, Nordstad a émergé au bout des prolongations.

Sport 3 min.

Futsal: le Racing et Clervaux à une manche de la finale

Par Stéphane Guillaume

L’Amicale Clervaux Futsal est venu chercher sur le parquet du FC Differdange 03 une importante victoire (8-10), les Nordistes ont pris un sérieux avantage avant la deuxième manche qui aura lieu dans une quinzaine de jours. Limité défensivement mais séduisant offensivement, Clervaux et Norberto Ferreira, le meilleur buteur de la phase classique a inscrit cinq buts, ont démontré qu’il faudra compter avec eux jusqu’au bout.



Une échauffourée s’est produite à dix minutes du terme et plusieurs cartons ont été brandis dont deux rouges, le match s’est finalement terminé normalement. «On ne peut pas dire que l’on a bien défendu car on a tout de même encaissé huit buts mais c’est surtout l’efficacité devant le but qui a changé par rapport au dernier match de la phase classique contre Differdange. On a converti 80 pourcents de nos opportunités devant le but», estime Filipe Pinto, le coach de Clervaux.



Pour Filipe Costa, responsable de la section futsal du FCD03, l’arbitrage n’était pas à hauteur de l’événement. Ses joueurs ont été déstabilisés après l’incident et les cartons rouges.

Dans la seconde demi-finale, le Racing FC Union Luxembourg a démontré qu’il était un sérieux candidat à la victoire finale avec un succès sans contestation possible face au Futsal US Esch (8-2). Il a tout de même fallu dix minutes pour que les hommes de Tiago Fernandes trouvent la bonne carburation.



«C’était un match très intense mais assez fermé. Le début de la rencontre n’a pas été très réussi avec beaucoup de pertes de balle de part et d’autre. Les deux premières occasions de match étaient en faveur de l’US Esch mais c’est le Racing qui a ouvert le score. Il a fallu attendre la dixième minute pour voir le premier but tomber. Dès cet instant, nous sommes entrés dans le bain et avons pris les devants et commencé à dominer ce duel. L’US Esch s'est créée quelques occasions mais sans trop mettre notre équipe en danger», explique Fernandes.

A la mi-temps, le Racing menait 5-0. «Durant la seconde période, Esch a opté pour le PowerPlay. Les visiteurs ont inscrit deux buts et imposé un jeu plus agressif auquel nous avons su faire face en gardant le contrôle du match jusqu’à la fin. Cette victoire est logique mais il faut garder en tête que ceci n’est qu’une première manche de la demi-finale. Dans deux semaines, il faudra davantage d’engagement si nous voulons composter notre ticket pour la finale.»



Fabio Ferreira et les 58 Latdevils Garnich ont échoué lors des prolongations face au FC Nordstad de Miguel da Silva. Photo: Stéphane Guillaume

Avantage Nordstad

Dans le match de barrage Ligue 1 vs Ligue 2, le FC Nordstad a fait un pas vers son maintien en Ligue 1 après sa victoire sur les 58 Latdevils Garnich (8-6). Une rencontre très ouverte avec une équipe locale qui a eu plus d’occasions franches mais il a fallu attendre les prolongations pour connaître le vainqueur (6-6 après les quarante minutes de jeu réglementaires).

«C'était un match serré et plein d'émotions. Physiquement, mes joueurs ont été au top, je pense que cela a fait la différence à la fin. Garnich a une belle équipe, rien n'est gagné, il faudra se battre aussi chez eux», prévient Fabio Barreiro, le secrétaire de Nordstad.



Le point

Play-offs titre 1re manche

Racing FC Union Luxembourg - Futsal US Esch 8-2

FC Differdange 03 - Amicale Clervaux Futsal 8-10

Barrage Ligue 1 vs Ligue 2 1re manche



FC Nordstad - 58 Latdevils Garnich 8-6