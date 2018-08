Autoritaire champion du Luxembourg 2017-2018, le Racing Futsal dispute en cette fin de semaine à Bielsko-Biała (Pologne) le tour préliminaire de l’UEFA Futsal Champions League, dans le groupe G face aux Polonais de Record Bielsko-Biala, aux Bulgares de Varna City et aux Gallois de Cardiff University. Premier rendez-vous: ce jeudi (16h30) contre Varna.

Futsal: le Racing en Pologne pour la gagne

Autoritaire champion du Luxembourg 2017-2018, le Racing Futsal dispute en cette fin de semaine à Bielsko-Biała (Pologne) le tour préliminaire de l’UEFA Futsal Champions League, dans le groupe G face aux Polonais de Record Bielsko-Biala, aux Bulgares de Varna City et aux Gallois de Cardiff University. Premier rendez-vous: ce jeudi (16h30) contre Varna.

A Bielsko-Biala, Stéphane Guillaume

Ne dites plus UEFA Futsal Cup, mais bien UEFA Futsal Champions League. Cette année, la compétition européenne la plus prisée des clubs de futsal fait peau neuve avec une nouvelle dénomination.



Après une saison domestique fantastique, ponctuée par le doublé championnat-coupe, le Racing Futsal Luxembourg s’apprête à disputer pour la toute première fois de son existence cette prestigieuse compétition. Logée dans le groupe G du tour préliminaire, l'équipe de la capitale débutera ce jeudi (16h30) par un face-à-face avec les Bulgares de Varna City.



«Face aux Bulgares, nous devrons relever le défi physique. Si on y parvient, alors on pourra faire jeu égal sur les plans tactique et technique», estime André Serio, le coach des Ciel et Blanc. Serio évoque dans la foulée le deuxième adversaire de ses ouailles, les hôtes polonais du Record Bielsko-Biała (match vendredi à 19h).

«Les Gallois sont à notre portée»

«Ils sont clairement favoris! Il y a chez eux une vraie structure de club, un effectif compétitif et de l'expérience. Leur dernière recrue, Giulio Mura provient du club italien de Cagliari; il est assez costaud physiquement et sera une des clés du match. Les Polonais et les Bulgares possèdent également des joueurs qui excellent comme pivots. Il faudra essayer de contrer ce jeu en pivot.»

André Serio: «La dernière recrue de Bielsko-Biala, Giulio Mura est assez costaud physiquement et sera une des clés du match. Il faudra essayer de contrer son jeu en pivot.» Photo: Stéphane Guillaume

Enfin, c'est face aux Gallois de Cardiff University que le Racing clôturera (dimanche à 15h30) ce mini-tournoi préliminaire. Un équipe qui, à première vue, ne semble pas constituer un obstacle insurmontable. Elle affiche pratiquement le même coefficient UEFA que le champion du Luxembourg. «Si on veut faire quelque chose de bien, il faudra battre ces Gallois lors du dernier match, car ils sont à notre portée», conclut André Serio.



Le cadre du Racing en Pologne

Moises Valente, Michel Vaz, Bruno Duarte, André Silva, Michael Pereira, Admir Agovic, Tiago da Silva, Rafael Valente, Carlos Soares, Joe Monteiro da Veiga, Daniel Figueiredo, Lindorfo Pinto, Filipe Maia, Rafael dos Reis et Steve Guedes.

Le staff technique

André Serio, Miguel Monteiro, Tiago Fernandes, José Valente, Ana Maria Valente, Steve Martins, Carmen Sousa et Wesley Rosiere.

Le programme du groupe G



Jeudi 30 août

16h30: Varna City (BUL) - Racing Futsal Luxembourg



19h: Record Bielsko-Biała (POL) - Cardiff University Futsal Club (WAL)



Vendredi 31 août

16h30: Cardiff University Futsal Club (WAL) - Varna City (BUL)



19h: Record Bielsko-Biała (POL) - Racing Futsal Luxembourg

Dimanche 2 septembre

15h30: Cardiff University Futsal Club (WAL) - Racing Futsal Luxembourg



18h: Varna City (BUL) - Record Bielsko-Biała (POL)