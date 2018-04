Les deuxièmes manches des play-offs ont délivré un premier verdict: le Racing Luxembourg jouera la finale du championnat 2017-2018. Le FC Differdange 03 a quant à lui arraché la troisième manche sur le parquet de Clervaux, tandis que, dans le barrage Ligue 1 -Ligue 2, Garnich garde espoir d’accéder à la Ligue 1 en poussant Nordstad à disputer une belle.

Futsal: le Racing en finale, le FCD03 et Garnich arrachent une troisième manche

Les deuxièmes manches des play-offs ont délivré un premier verdict: le Racing Luxembourg jouera la finale du championnat 2017-2018. Le FC Differdange 03 a quant à lui arraché la troisième manche sur le parquet de Clervaux, tandis que, dans le barrage Ligue 1 -Ligue 2, Garnich garde espoir d’accéder à la Ligue 1 en poussant Nordstad à disputer une belle.

Par Stéphane Guillaume

Dès jeudi, le FC Differdange 03 a décroché le droit de disputer une troisième manche, suite à sa victoire (3-4) sur le parquet de l’Amicale Clervaux. Le score n’était que de 0-1 à la pause et tout s’est décanté en seconde période. Clervaux menait 3-1, mais le champion en titre a renversé la vapeur avec trois buts inscrits en l'espace de quelques minutes. Filipe Pinto, l’entraîneur de Clervaux apporte son analyse dans cet extrait sonore:

Le Racing FC Union Luxembourg s’est, lui, déjà ouvert les portes de la finale du championnat. Non sans mal, les Racingmen sont allés chercher cette qualification sur le parquet de l'US Esch (2-4).



«C’était un match difficile, face à une équipe de l'US Esch qui s’était bien préparée pour nous affronter. Leurs lignes étaient plus basses, et sur les sorties en contre, Esch a pu inscrire le premier but. Mais nous avons tout de même su rejoindre les vestiaires après avoir inscrit deux buts. L'US Esch est revenue directement dans le match après la pause et n’avait rien à perdre; les Eschois ont cherché les occasions de but pour tenter de décrocher la troisième manche. Mais nous avons su garder notre sang-froid, on a su faire tourner la balle et conclure face au but sur deux belles actions offensives», détaille le joueur du Racing, Carlos Soares.

Ramiro Valente (en bleu, à g.) et le Racing ont souffert face à l'US Esch de Rui Pereira (en jaune), mais les joueurs de la capitale ont décroché leur billet pour la finale Photo: Stéphane Guillaume

Garnich force Nordstad à une belle



Dans le barrage opposant le représentant de Ligue 1 à celui de Ligue 2, les 58 Latdevils Garnich, sociétaires de L2, ont remis les compteurs à zéro. Les Garnichois ont imposé leur jeu et leurs vues dans leur salle avec une victoire 7-5 contre le FC Nordstad. Garnich et Nordstad se retrouveront pour la troisième manche décisive sur le parquet des finalistes malheureux de la Coupe.



«Avec ses deux joueurs d'expérience, Garnich est une formation solide. En outre, il ne faut pas non plus perdre de vue la dimension de la salle, ainsi que... les arbitres, qui pour moi, ont... foiré tout le match (sic!). Le chrono n’était pas arrêté dans les sorties de ballon, ni sur les fautes, … Bref, c’était une honte! Nous sommes bien rentrés dans le match, mais jouer dans une petite salle comme celle-ci, c’est très compliqué. Dimanche, ce sera une finale, et Nordstad va tout donner pour rester en Ligue 1», clame, véhément, Tiago da Silva, l'entraîneur de Nordstad.

Les résultats des deuxièmes manches des play-offs



Play-off titre

Amicale Clervaux - FC Differdange 03 3-4

US Esch - Racing FC Union Luxembourg 2-4 (le Racing qualifié pour la finale)



Play-off promotion-relégation



58 Latdevils Garnich - FC Nordstad 7-5