Le Racing, le FCD03, Clervaux et l'Union Titus Pétange ont poursuivi leur moisson de victoires lors de la 3e journée de phase classique du championnat de Ligue 1. Aspelt et le Samba 7 ne sont pas parvenus à se départager.

Sport 2 min.

Futsal: le Racing, Differdange 03 et Clervaux se détachent

Le Racing, le FCD03, Clervaux et l'Union Titus Pétange ont poursuivi leur moisson de victoires lors de la 3e journée de phase classique du championnat de Ligue 1. Aspelt et le Samba 7 ne sont pas parvenus à se départager.

Par Stéphane Guillaume

Le FC Differdange 03 a balayé d’un revers de la main l'US Esch (11-3). C’est la prestation la plus aboutie des Differdangeois depuis l’entame de la compétition: les passes étaient justes, le positionnement sur le parquet judicieux et la finition au rendez-vous. Daniel Vieira, le capitaine du FCD03, évoque ce match dans l'extrait sonore qui suit:

L’Union Titus Pétange Futsal a éprouvé quelques difficultés à se débarrasser du FC Bettendorf (9-6). Les Nordistes menaient même 2-3 à la mi-temps. Pétange a ensuite directement égalisé à la reprise, puis a toujours mené au score jusqu'au terme.



«Le match a été équilibré en première mi-temps. Les deux équipes ont élaboré des phases de jeu pour chercher l'erreur chez l'adversaire. Mon équipe était à la recherche de son meilleur niveau en première période, avant d'augmenter la qualité de son jeu en seconde. Parallèlement, Bettendorf a baissé son niveau défensif, ce qui a permis notre évolution positive dans ce match. Je pense surtout que la mentalité a bien évolué chez certains joueurs qui sont en retard pour s'affirmer dans ce championnat», estime Rui Pedro Reis, le cornac pétangeois.

1-13, c’est le score final de la rencontre qui opposait le FC Nordstad au Racing Futsal Luxembourg. Comme les chiffres le laissent présager, le champion en titre n’a jamais été inquiété. «Le Racing n’est pas une équipe qui joue dans la même cour. Il vise le Top 4, tandis que nous, nous espérons le maintien», relate le coach local, Paulo Ferreira.

Il n'y a pas eu photo entre le FC Differdange o3 de José Vieira (en rouge) et l'US Esch de Diogo Pereira. Verdict final: 11-3. Photo: Stéphane Guillaume

Un Clervaux renversant

L’Amicale Clervaux s’est imposée face à l’AS Sparta Dudelange (7-4). Pourtant, Dudelange menait 2-4 à la pause. Les Clervallois ont donné un coup d’accélérateur lors des vingt dernières minutes pour infliger un 5-0 aux visiteurs. Ce succès leur offre six points d’avance non négligeables dans la course au Top 4.

Enfin, les Red Boys Aspelt réalisent un bon début de championnat. Le néo-promu a encore engrangé une unité avec un résultat nul face au Samba 7 Futsal Niederkorn (4-4). Avec ce partage des points, les deux équipes restent à égalité au classement.

Les résultats de la 3e journée de Ligue 1



Red Boys Aspelt - Samba 7 Futsal Niederkorn 4-4

Union Titus Pétange - FC Bettendorf 9-6

Amicale Clervaux - AS Sparta Dudelange 7-4

FC Differdange 03 - US Esch 11-3

FC Nordstad - Racing Futsal Luxembourg 1-13

Le classement

1. Racing Futsal Luxembourg 9 points

2. FC Differdange 03 9



3. Amicale Clervaux 9



4. Union Titus Pétange 6



5. Samba 7 Futsal Niederkorn 4



6. Red Boys Aspelt 4



7. AS Sparta Dudelange 3



8. FC Bettendorf 0



9. US Esch 0



10. FC Nordstad 0



Les résultats de la 3e journée de Ligue 2



ALSS Luxembourg - US Esch II 4-4

Miseler Léiwen Wintrange - All Stars Colmar-Berg 11-15

FC Wiltz 71 - Futsal Wilwerwiltz 3-7

CS Fola Esch - 58 Latdevils Garnich 3-0, forfait

Exempt: RAF Differdange

Le classement



1. Futsal Wilwerwiltz 9 points

2. ALSS Luxembourg 7



3. RAF Differdange 6



4. US Esch II 4



5. FC Wiltz 71 3



6. All Stars Colmar-Berg 3



7. CS Fola Esch 3



8. Miseler Léiwen Wintrange 0



9. 58 Latdevils Garnich 0