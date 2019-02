Le quatuor de tête n'a pas bougé au terme de cette 14e journée de phase classique du championnat de Ligue 1. Le FCD03, le Racing, Clervaux et Aspelt squattent toujours le Top 4. Dudelange a lui aussi conforté sa cinquième place.

Sport 4 min.

Futsal: le quatuor de tête reste en place

Par Stéphane Guillaume

L'Union Titus Pétange, toujours scotché à la place de barragiste, a tenu tête une mi-temps au FC Differdange 03. C'était 2-3 lorsqu'il a complètement lâché prise face au leader qui a empilé les buts durant les vingt dernières minutes (2-12). Le récent transfuge Ruben Reis s'acclimate parfaitement à l'air du pays. Il a été décisif avec un pied dans cinq des douze buts. «Ruben Reis démontre de plus en plus son importance dans l'équipe et tout le bien qu'il nous ramène. C'est un sport collectif mais Ruben vient apporter une touche créative à notre construction de jeu. J'espère qu’il continuera ainsi. Après, tout le groupe a fait une excellente deuxième période. On a su garder le calme malgré une pression très constante de Pétange», souligne Filipe Costa, responsable de la section futsal du FCD03

L'Amicale Clervaux a fait douter le Racing Luxembourg (5-9). C'est dans le final que le champion en titre a damé le pion aux Nordistes. Michael Pereira, capitaine du Racing, explique le déroulement de ce duel de haut de tableau. «Un match plutôt maîtrisé par le Racing avec beaucoup de possession de balle. Mais avec une équipe de Clervaux qui ne lâche rien comme c'était à prévoir. Clervaux a joué bien regroupé derrière et s'est montré dangereux en contre. Nous sommes devant (0-2) après dix minutes mais par manque de concentration de notre part, Clervaux revient en deux minutes à 2-2 sur une touche et un corner. On fait le 2-3 encore avant la pause. En seconde mi-temps, on réussit tout de suite à creuser l'écart mais Clervaux ne baisse pas les bras et revient à 4-5 suite à deux erreurs de notre part. Avant de devoir ouvrir un peu plus leur jeu et prendre plus de risques. Avec nos nombreuses occasions, on finit par gagner 5-9.»

Dudelange campe sur ses positions

Les Red Boys Aspelt n'avaient guère le choix face à un conçurent au Top 4, l'US Esch. Le message a été très bien compris par l'ensemble du groupe avec une victoire sur le fil (4-3). Aspelt a pris les devants à quelques minutes du terme puis n'a plus été distancé par son vis-à-vis. «Après la défaite contre le Sparta, nous étions obligés de gagner contre Esch pour rester à la quatrième place. En première période, nous avons très bien joué. On a bien fait circuler la balle avec une forte possession. En deuxième période, nous avons diminué le rythme et Esch était mieux dans le match. Mais nous étions toujours en vie. Nous nous sommes battus jusqu'à la fin corps et âme. La victoire est méritée pour les joueurs d'Aspelt. Maintenant, il faut continuer à travailler pour la suite du championnat», estime Diogo Martins, auteur du but de la victoire pour Aspelt.

Le FC Nordstad n'a pu empêcher l'AS Sparta Dudelange de venir s'imposer sur son parquet (5-10). Dudelange est parfaitement arrivé à s'adapter aux petits espaces de la salle de Niederfeulen, il conserve ainsi sa cinquième place.



Le Samba 7 Niederkorn a battu sèchement le FC Bettendorf (7-0). Le club n'avait plus gagné sur son parquet depuis la quatrième journée. Il remonte d'une place au classement général.

Luis Campos (en bleu) et la Samba 7 Niederkorn sont parvenus à distancer le FC Bettendorf de Fernando Ribeiro. Photo: Stéphane Guillaume

Les résultats de la 14e journée de Ligue 1

Red Boys Aspelt - US Esch 4-3

Union Titus Pétange - FC Differdange 03 2-12

Amicale Clervaux - Racing Luxembourg 5-9

Samba 7 Niederkorn - FC Bettendorf 7-0

FC Nordstad - AS Sparta Dudelange 5-10

Le classement général

1. FC Differdange 03 39 points

2. Racing Luxembourg 34

3. Amicale Clervaux 21

4. Red Boys Aspelt 21

5. AS Sparta Dudelange 19

6. Samba 7 Niederkorn 17

7. US Esch 15

8. Union Titus Pétange 12

9. FC Nordstad 10

10. FC Bettendorf 0

Les résultats de la 14e journée de Ligue 2

RAF Differdange - FC Wiltz 71 8-7

ALSS Luxembourg - Wilwerwiltz 7-4

CS Fola Esch - Miseler Léiwen Wintrange 6-4

All Stars Colmar-Berg - 58 Latdevils Garnich 3-0, forfait

Le classement général

1. ALSS Luxembourg 31 points

2. Wilwerwiltz 28

3. RAF Differdange 22

4. CS Fola Esch 21

5. FC Wiltz 71 19

6. All Stars Colmar-Berg 12

7. US Esch II 10

8. Miseler Léiwen Wintrange 9

9. 58 Latdevils Garnich 0