Le FC Differdange 03 a consolidé sa place de dauphin à l'occasion de la quinzième journée de Ligue 1. Le Racing Luxembourg est toujours en route pour le sans-faute avec une quinzième victoire successive. L'US Esch garde le bon cap vers les play-offs, le Samba 7 ALSS a assuré sa place en Ligue 1, et Dudelange garde l'espoir d’accrocher le wagon du Top 4.

Futsal: le FCD03, l'AS Sparta et l'US Esch gardent le bon cap

Par Stéphane Guillaume

A la lecture du score (4-6) entre l’Amicale Clervaux et le FC Differdange 03, on serait tenté de penser que ce débat du haut du classement a été riche en occasions. Pourtant, ce n'était encore que 0-1 à la pause, et 1-3 à cinq minutes du terme. C’est précisément dans le money-time que les joueurs à vocation offensive sont enfin sortis de leur boîte, avec pas moins de six buts inscrits.



Ernad Masic (Amicale Clervaux, en blanc) contrôle le ballon sous la pression de Tiago Batista (FC Differdange 03) Photo: Stéphane Guillaume

«On a vu un bon match, avec deux équipes très strictes sur le plan tactique et concentrées défensivement, surtout en première période. En seconde mi-temps, le match s'est ouvert. On a assisté à une rencontre intense, avec des occasions de but d'un côté comme de l'autre. La différence s'est faite au niveau de la concrétisation de ces occasions, nous n'avons pas su en profiter comme Differdange l'a fait. Ils ont su parfaitement exploiter nos erreurs. Je suis déçu du résultat, car je sentais que l’on aurait pu faire mieux, mais ce n'est qu'une petite bataille qu'on vient de perdre. Je suis fier de mon équipe, elle ne s'est pas laissée abattre en revenant de 1-5 à 4-5. Mais, avec un cinquième joueur sur le terrain, chaque erreur devient fatale, et le 4-6 est tombé», estime le président de Clervaux, Carlos Fonseca.

Le ballon ne tourne décidément pas pour le FC Bettendorf, auteur d’un match plein face à l'US Esch. Malheureusement pour l'actuel barragiste, cela n’a pas suffi, avec, à l'arrivée, une défaite sur le fil 2-3. Esch a bien joué le coup sur ses quelques occasions, avec un doublé réussi par Rui Pereira. Quant à Bettendorf, l'équipe a montré qu’elle avait envie de rester en Ligue 1.



«Ce n’est jamais facile de venir à Esch, car cette formation joue pour une qualification pour les play-offs. De notre côté, on se bat pour tenter de rester en Ligue 1 et mes joueurs ont démontré que tout était possible», explique Paulo Fereira, l’entraîneur de Bettendorf, qui ne trouve pas les mots pour expliquer le nombre d’occasions manquées par sa division offensive: «On travaille toute la semaine à l’entraînement la finition des actions devant le but, et aujourd’hui (dimanche, ndlr), cela n’a pas fonctionné. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête des joueurs. Je pense que cela forme un tout, la pression et le stress dus au championnat qui touche à sa fin, car nous sommes actuellement en position de barragistes. Mais nous voulons éviter le barrage, et nous sauver directement, et cela trotte certainement dans les têtes.»

Diogo Pereira et l'US Esch (en bleu)ont difficilement battu (3-2) le FC Bettendorf de Luis Teixeira (en jaune) Photo: Stéphane Guillaume

Un Racing conquérant et un Samba 7 flamboyant

Il faudra compter sur l’AS Sparta Dudelange jusqu’au bout de cette phase classique. Les joueurs de la Forge du Sud restent en course pour le Top 4, à trois points de l'US Esch, grâce à un net succès (6-2) face à l’Union Titus Pétange. «On savait qu’il y aurait du répondant en face avec Pétange, qui est aussi dans la course pour les play-offs. Mais on a démontré sur le parquet que l’on possédait une bonne équipe», lance Claudio Lemos, le joueur de Dudelange, quipoursuit: «C’est vrai que l’on a commis trop de ratés devant le gardien adverse, alors que d’habitude on marque plus, mais le plus important est la victoire. On était bien dedans, on a été soudés et il faut continuer comme cela jusqu’à la fin.»

Le Samba 7 Futsal Niederkorn attendait une victoire depuis la dixième journée; elle est enfin tombée dans le derby differdangeois face au RAF (7-2). Niederkorn a définitivement assuré sa place en Ligue 1, avec neuf points d’avance et une différence de buts favorable par rapport au barragiste à trois journées de la fin de la phase classique.

Le FC Nordstad a certes fait douter le Racing FC Union Luxembourg (6-10), mais le leader s’est imposé en inscrivant sa moyenne de buts hebdomadaire. Nordstad reste bon dernier de la classe, et devra prendre le maximum de points lors des trois dernières journées s'il entend quitter cette place de descendant direct vers la Ligue 2.

Ligue 2: Garnich conforte sa place de dauphin

Le champion de Ligue 2 est déjà connu depuis plusieurs semaines: les Red Boys Aspelt ont cependant été contraints au nul (8-8) face au Fola Esch. La douzième journée de championnat a permis au 58 Latdevils Garnich de conforter leur deuxième place, grâce à un succès (8-6) sur All Stars Colmar-Berg. Dans le derby du Nord, c’est le FC Wiltz 71 qui a pris de justesse le meilleur (7-6) sur Wilwerwiltz.

Les résultats de la 15e journée de Ligue 1



Amicale Clervaux - FC Differdange 03 4-6

Samba 7 Futsal Niederkorn - RAF Differdange 7-2

FC Nordstad - Racing FC Union Luxembourg 6-10

US Esch - FC Bettendorf 3-2

AS Sparta Dudelange - Union Titus Pétange 6-2

Le classement de Ligue 1

1. Racing FC Union Luxembourg 45 points

2. FC Differdange 03 37

3. Amicale Clervaux 31

4. US Esch 24

5. AS Sparta Dudelange 21

6. Union Titus Pétange 18

7. Samba 7 Futsal Niederkorn 18

8. RAF Differdange 12

9. FC Bettendorf 9

10. FC Nordstad 6

Les résultats de la 12e journée de Ligue 2



58 Latdevils Garnich - All Stars Colmar-Berg 8-6

FC Wiltz 71 - Wilwerwiltz 7-6

Red Boys Aspelt - Fola Esch 8-8

Le classement de Ligue 2



1. Red Boys Aspelt 31 points

2. 58 Latdevils Garnich 20



3. All Stars Colmar-Berg 16



4. FC Wiltz 71 16



5. Fola Esch 12



6. Futsal Wilwerwiltz 8