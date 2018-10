Les huitièmes de finale de la Coupe du Luxembourg ont livré leur verdict. Aspelt, l’ALSS, Clervaux, Esch, le FCD03, le Racing, le Samba 7 et Wiltz passent tous en quarts de finale.

Futsal: le FCD03 et Esch passent en quarts, l'ALSS surprend

Les huitièmes de finale de la Coupe du Luxembourg ont livré leur verdict. Aspelt, l’ALSS, Clervaux, Esch, le FCD03, le Racing, le Samba 7 et Wiltz passent tous en quarts de finale.

Par Stéphane Guillaume

Des quatre matchs entre clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, trois clubs de Ligue 2 sont passés à la trappe. La surprise de ces huitièmes est venue du hall polyvalent et sportif de Rodange où évolue l’Union Titus Pétange Futsal. Le pensionnaire de Ligue 1 s’est fait surprendre à domicile par l’ALSS Luxembourg, 2-6.

«Je ne peux qu’être fier de notre équipe (joueurs, entraîneurs, staff), qui essaie de porter haut et fort les couleurs de notre club. Nous avons réalisé une très belle prestation en première mi-temps. Les joueurs avaient respecté les consignes des entraîneurs dès l'entame du match. Nous rentrons ainsi au vestiaire avec un avantage de 2 buts (1-3). Malheureusement, les 10 premières minutes de la deuxième période ont été catastrophiques. Nous sommes rentrés nerveux et pas du tout concentrés en ne respectant pas les consignes des coachs. Cela a permis à notre adversaire de nous planter un but (2-3) et de semer le doute. Pétange aurait pu changer la donne à plusieurs reprises, mais notre gardien a su faire un travail remarquable dans sa cage. Le moment de l’expulsion de l’un de nos joueurs pour un second carton jaune/rouge a été très crucial pour nous. A partir de ce moment-là, c’était à pile ou face. Les joueurs se sont réveillés et ont défendu magistralement le 3 contre 5 mis en place par notre adversaire. Il a essayé de jouer en système Power Play jusqu’à la fin du match. Nous avons d’ailleurs marqué le quatrième but en jouant à 3 ce qui m’a un peu surpris à vrai dire. C’était le moment qui nous a permis de croire vraiment en nous et en nos capacités. C’était la preuve que nous étions capables de réaliser de grandes choses. Je pense que mentalement nous avions tué le match et notre adversaire était psychologiquement très fébrile. Nous en avons profité pour marquer encore 2 buts afin de terminer en beauté ce match intense», analysait le président Domenico Laporta.



Le Futsal US Esch a éprouvé quelques difficultés à venir à bout du leader de ligue 2, le Futsal Wilwerwiltz (3-1). Les Nordistes ont fait bonne figure comme l’explique son capitaine Miguel da Silva.

Clervaux et le Racing déroulent

Deux formations du Top 3 de Ligue 1, le Racing Futsal Luxembourg et l’Amicale Clervaux Futsal, n’ont pas fait dans la demi-mesure face respectivement au CS Fola Esch (14-5) et au Futsal Miseler Léiwen Wintrange (7-19). Pas moins de trente-trois buts ont été encaissés par les deux formations de Ligue 2. Elles ont cependant vendu chèrement leur peau. «Le plus important est de jouer le plus de matchs possible pour améliorer notre jeu. Mais c’est vrai qu’il reste encore beaucoup de travail à faire. Il ne faut pas oublier que nos joueurs ne travaillent que depuis quatre semaines avec l’entraîneur, néanmoins je vois déjà de grands progrès», estime Sylvain Beck, président de Wintrange.

Aspelt et le FCD03 remportent les duels entre L1

Il y avait deux duels entre formations de Ligue 1. Les Red Boys Aspelt, une semaine après s’être inclinés en championnat sur le même parquet, ont pris leur revanche face au FC Bettendorf (10-16). L’AS Sparta Dudelange a donné du fil à retordre au FC Differdange 03 (5-7). Le leader du championnat s’en sort tout de même sans encombre. «C’est une victoire méritée. On a fait une très belle première mi-temps où l’on mène 6-2. On prend deux buts sur des erreurs défensives. En deuxième mi-temps, on a eu un manque de concentration et de discipline. C’est ce qui a permis à Dudelange de revenir un peu dans le match et d’y croire jusqu’au bout alors qu’on aurait dû gérer tranquillement», expliquait Davide Chalmandrier, le capitaine du FCD03.

Wiltz dans le bon wagon

Dans le seul affrontement entre équipes de Ligue 2, c’est le FC Wiltz 71 face au RAF Differdange qui a composté de façon autoritaire son billet pour les quarts de finale (10-3). Pour rappel, le Samba 7 Futsal Niederkorn a profité du retrait des 58 Latdevils Garnich (3-0, fft) pour se hisser tranquillement en quart de finale.

Alex Gonçalves et Marcio de Sousa, en bleu (Futsal US Esch) entourent Ruben Torrie (Futsal Wilwerwiltz). Photo: Stéphane Guillaume

Les résultats des huitièmes de finale de la Coupe du Luxembourg

FC Wiltz 71 (L2) - RAF Differdange (L2) 10-3

Union Titus Pétange Futsal (L1) - ALSS Luxembourg (L2) 2-6

AS Sparta Dudelange (L1) - FC Differdange 03 (L1) 5-7

Racing Futsal Luxembourg (L1) - CS Fola Esch (L2) 14-5

Futsal US Esch (L1) - Futsal Wilwerwiltz (L2) 3-1

FC Bettendorf (L1) - Red Boys Aspelt (L1) 10-16

Futsal Miseler Léiwen Wintrange (L2) - Amicale Clervaux Futsal (L1) 7-19

Samba 7 Futsal Niederkorn (L1) - 58 Latdevils Garnich (L2) 3-0, forfait