C’était dans l’air depuis quelques semaines, le FC Nordstad et les Golden Crows Feulen ont décidé d’unir leurs forces pour le prochain championnat de Ligue 1.



Par Stéphane Guillaume

Le FC Nordstad et les Golden Crows Feulen ne feront plus qu’un lors du prochain exercice de Ligue 1. Les deux clubs nordistes ont décidé d’acter ce partenariat pour être en position de force et tenter de rivaliser avec les meilleures équipes de Ligue 1.

Marco Fonseca, le président du FC Nordstad, évoque cette fusion, et s'en réjouit.

Marco Fonseca: «Nous nous sommes mis d’accord sur les points principaux: la forme de la fusion, le nom et les couleurs du club.»

Photo: Stéphane Guillaume

«L'idée de fusionner avec les Golden Crows Feulen a surgi vers la fin de la saison 2016-2017, lorsque nos deux comités se sont rencontrés pour discuter de cette possibilité. Nous nous sommes mis d’accord sur les points principaux: la forme de la fusion, le nom et les couleurs du club. Pour ne pas créer un nouveau club et compromettre tout ce que nous avons acquis tout au long de ces dernières années, et surtout pour garder notre autonomie, Feulen a décidé d'arrêter sa section futsal et de se joindre à nous. Le nom et les couleurs du Futsal Club Nordstad seront maintenus. Par contre, et afin de symboliser cette fusion, un nouveau logo a été créé. Les avantages pour nous sont multiples: monter une équipe plus compétitive avec exclusivement des joueurs de futsal, pouvoir disposer de la salle à Feulen plus souvent pour les entraînements et renforcer notre comité avec deux nouveaux membres.»

«Une équipe compétitive et 100% futsal»

Les Golden Crows Feulen disparaissent donc des tablettes, pour laisser place à cette fonte entre les deux clubs.



Tiago Rodrigues, ex-président du feu Golden Crows Feulen, apporte sa vision des choses, et utilise le mot «symbiose» pour définir la nouvelle entité.



«Les deux comités se sont décidés pour une fusion afin d'avoir une équipe compétitive et 100% futsal, et afin de devenir un club référence au pays. D'abord, il y a une bonne symbiose entre les deux structures (FC Nordstad et Golden Crows), vu que nous nous connaissons depuis des années. Puis, les joueurs sont aussi tous des amis, car ils sont presque tous de la région d'Ettelbruck. Un argument important est aussi celui de la salle: on aura plus de disponibilité! Le nouveau club continuera sous la dénomination de "Futsal Club Nordstad", car le nom est adéquat au projet en général qu'on a en vue. Il y aura des changements au niveau du logo, etc. mais le nom est parfait.»

Tiago Rodrigues: «Il existe une bonne symbiose entre les deux structures, vu que nous nous connaissons depuis des années. Puis, les joueurs sont aussi tous des amis, car ils sont presque tous de la région d'Ettelbruck.»

Photo: Stéphane Guillaume

Le comité et le staff technique du club fusionné se composent comme suit: Marco Fonseca (président), Tiago Rodrigues (vice-président), Fabio Barreiro (secrétaire), Michel Duarte (entraîneur) et Tiago da Silva (entraîneur adjoint). Robert Baümler et Helio Domingues ont décidé de ne pas participer à cette aventure.