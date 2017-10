Il aura donc fallu attendre la quatrième journée de championnat pour voir le FC Nordstad prendre enfin ses premiers points. Le Racing Luxembourg et Clervaux continuent de tout écraser sur leur passage et occupent, forcément, les deux premières places. Le Sparta Dudelange et l'US Esch se sont quittés sur un résultat nul.



Par Stéphane Guillaume

Avant de se faire face, le FC Nordstad et le FC Bettendorf n’avaient pas encore décroché le moindre point avant cette 4e journée de Ligue 1. C’est à présent chose faite pour le FC Nordstad, qui s’est imposé 2-0, laissant la place de lanterne rouge à son adversaire.



Ce score de 2-0 interpelle et suscite quelques interrogations: les défenses étaient-elles particulièrement bien en place? Les gardiens ont-ils fait le job ou sont-ce les attaquants qui ont été maladroits face au but? «Il y a eu un peu de tout cela», rétorque Michel Duarte, le mentor de Nordstad. «Notre gardien, Nelson Nunes a été impérial dans sa cage, il a arrêté un nombre incalculable de tirs. Notre jeu offensif a été meilleur que lors des matches précèdents, mais le gardien adverse, Antonio Pedro a également fait du beau travail. Nous avons essayé de jouer plus bas en espérant partir en contre, et ces deux petits buts nous donnent un peu d'oxygène, car mes joueurs avaient grand besoin de goûter enfin à la victoire.»

Le Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn a résisté durant trente-cinq minutes à l’Amicale Clervaux, mais s’est finalement incliné 4-6. Le club de Niederkorn menait pourtant encore au score (4-3) à cinq minutes du terme. Le gardien local, Pedro Marinho a encore fait des miracles pour tenir la baraque. Clervaux a pu compter sur Norberto Marques Ferreira, le meilleur buteur de la compétition, avec trois buts à son actif. La défaite est amère pour le directeur sportif de la Samba 7, Wilson Godinho: «C’est une défaite malheureuse, car on encaisse plusieurs buts sur des erreurs d’inattention. Pourtant, les joueurs ont tout donné mais on repart tout de même avec une troisième défaite.»

Filipe Maia (à g., en gris, Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn) est spectatuer des évolutions de Norberto Marques Ferreira, de l'Amicale Clervaux

Photo: Stéphane Guillaume

Le Racing FC Union Luxembourg a éprouvé pas mal de difficultés pour venir à bout du coriace néo-promu de l’Union Titus Pétange (9-5). Une rencontre émaillée de trois cartons rouges et d’une kyrielle de cartons jaunes. Le coach, André Serio estime que son équipe méritait la victoire «Notre équipe a connu des difficultés lors de cette rencontre, l’Union Titus est resté dans le match pratiquement jusqu'à la fin. Nous avons eu du mal à finaliser dans les moments où nous avons dominé. C’est un match qui s’est avéré extrêmement difficile, mais je pense que le Racing est un juste vainqueur, étant donné que c’est l’équipe qui a le mieux joué, et ce, même si ce n'était pas le meilleur match de notre part.»

L’AS Sparta Dudelange et l'US Esch ne sont pas parvenus à se départager (4-4), au terme d’une rencontre qui ne restera pas dans les annales. Dudelange a mis quelques minutes pour régler la mire. «Cela arrive d'ailleurs assez souvent, mais c’est un travail que l’on effectue régulièrement à l’entraînement pour que cela s’arrange», explique le président dudelangeois, Daniel Marques. «Notre gardien, Renato Fernandes a sorti la prestation qu’il fallait et je pense que ce résultat est juste pour tout le monde.»

Micael Monteiro da Fonseca (à dr., en vert) du Sparta Dudelange, tente de contrer Diogo Pereira (US Esch)

Photo: Stéphane Guillaume

Le derby entre le RAF Differdange et le FC Differdange 03 n’a pu être joué, en raison d'un souci d’ordre électrique dans la salle d’Oberkorn. Une nouvelle date devrait être fixée au plus vite.

Ligue 2: le Fola et Wilwerwiltz ferment la marche

Troisième journée de championnat de Ligue 2 et c’est toujours Aspelt et Weiler-la-Tour qui trustent le sommet du classement avec des victoires face à Garnich (10-2) et Wilwerwiltz (5-12). Le FC Wiltz 71 tente de suivre cette cadence et se trouve dans le sillage des deux premiers de classe grâce à une courte victoire face au CS Fola (2-1).

Les résultats de la 4e journée de Ligue 1



Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn - Amicale Clervaux 4-6

Racing FC Union Luxembourg - Union Titus Pétange 9-5

FC Nordstad - FC Bettendorf 2-0

AS Sparta Dudelange - US Esch 4-4

RAF Differdange - FC Differdange 03 reporté à une date ultérieure



Les résultats de la 3e journée de Ligue 2



FC Wiltz 71 - Fola Esch 2-1

Red Boys Aspelt - 58 Latdevils Garnich 10-2

Futsal Wilwerwiltz - Futsal Weiler-la-Tour 5-12