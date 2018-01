(TG) - Jeudi soir au Palais des Sports de Metz, à proximité de leur antre de Saint-Symphorien, les jeunes de la réserve du FC Metz qui comptait un Luxembourgeois dans ses rangs, ont remporté le tournoi face à une séduisante équipe de Trémery en finale (4-1).

Dirigés par José Pinot, le parcours des Messins a été quasi parfait. Sortis en tête de leur poule avec trois victoires face à Magny (4-3) Forbach (5-4) et Amanvillers (3-1), les Grenats ont dû s’employer en demi-finale pour éliminer aux tirs au but de coriaces Amnévillois (5-5, 4-3). En finale ils ont retrouvé Trémery entraîné par Stéphane Léoni, et le FC Metz a fait respecter la logique en s’imposant 4-1.

L’équipe messine était composée de Illario De Clemente dans les buts, de Youssef Maziz, Vincent Peugnet, Dylan Lempereur, Richard Sila, Rémy Cabral, Lilian Fournier et… Belmin Muratovic.



Le Luxembourgeois était bien sûr heureux de remporter ce tournoi: « Il fallait se donner à fond! Tout le monde voulait gagner c’était un bon challenge pour nous, même si cela faisait longtemps qu’on n’avait pas joué en salle. On a montré qu’on avait des qualités sur cette surface et puis nous sommes chez nous on devait remporter cette coupe!»