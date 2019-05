Réuni ce lundi soir, le Conseil d'administration de la FLF dit avoir pris acte des sanctions prononcées par le Tribunal fédéral dans le cadre de la finale avortée du Championnat de futsal, mais attend un jugement définitif des instances judiciaires.

Futsal: le CA de la FLF attend le verdict de l'appel

Jean-François COLIN Réuni ce lundi soir, le Conseil d'administration de la FLF dit avoir pris acte des sanctions prononcées par le Tribunal fédéral dans le cadre de la finale avortée du Championnat de futsal, mais attend un jugement définitif des instances judiciaires.

Suite aux incidents et à l'arrêt définitif après dix-sept minutes de jeu de la première manche de la finale du Championnat de futsal le 5 mai entre le FC Differdange 03 et le Racing Futsal, le Tribunal fédéral de la FLF avait pris les décisions suivantes à l'encontre du club differdangeois:

- Cristiano Guedes est suspendu six journées pour voie de fait

- Daniel Oliveira est suspendu 14 journées pour voie de fait avec blessure

- Manuel Da Rocha est suspendu dix journées pour voie de fait

De plus, le club differdangeois est condamné à payer de lourdes amendes, qui, cumulées, s'élèvent à plus de 2.000 euros, pour comportement antisportif, jet d'objet, infraction aux statuts et règlements par les clubs et leurs membres, empêchement du déroulement normal du jeu.

Enfin, la section futsal du FCD03 est suspendue jusqu'au 31 août 2019 et le Racing gagne le match sur tapis vert.



Or, contre cette lourde sentence, le FC Differdange 03 a entre-temps interjeté appel. Et, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le Conseil d’administration de la FLF doit donc attendre que les instances judiciaires aient définitivement tranché l'affaire.

Cependant, dès le lendemain de cette finale avortée, le Conseil d'administration de la FLF avait vu rouge et avait décrété unilatéralement le lundi 6 mai que le championnat était... fini sur-le-champ. Aurait-il peut-être péché par excès de précipitation en la circonstance?



Si d'aventure le CA de la FLF devait revoir sa position, il pourrait alors déclarer le Racing Futsal champion du Luxembourg 2018-2019, ce qui permettrait au club de la capitale de disputer la Coupe d'Europe (UEFA Futsal Cup) l'été prochain.