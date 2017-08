(St. G) - La Fédération luxembourgeoise de football a dévoilé les séries de Ligue 1 et de Ligue 2. Si aucune surprise n’émane de la série de Ligue 1, deux nouveaux clubs apparaissent sur les tablettes de la Ligue 2: le CS Fola Esch et les Red Boys Aspelt.

En Ligue 1, et comme annoncé au préalable, l’Union Titus Pétange Futsal prend la place des Golden Crows Feulen englobés dans la fusion avec le Futsal Nordstad.



Le championnat de Ligue 1 débutera le premier week-end d’octobre, celui de Ligue 2 démarrera une semaine plus tard et se terminera le week-end du 18 mars. Les équipes de Ligue 1 disputeront 18 matches, celle de Ligue 2 15 matches, avec un système de rencontres "aller-retour-aller".

- Au niveau changement, les demi-finales des play-offs pour le titre de champion se joueront cette saison au meilleur des trois manches (best of three), tout comme la finale de ces play-offs.

- Au terme de la phase classique du championnat et pour les demi-finales des play-offs, le premier classé de Ligue 1 jouera contre le quatrième du classement général, avec l’avantage de recevoir lors de la première manche, et, si besoin, lors de la troisième manche. Le second classé de Ligue 1 jouera face au troisième du classement général avec l’avantage de recevoir lors de la première manche et éventuellement lors de la troisième manche.

- Pour la finale des play-offs, les deux vainqueurs des demi-finales se disputeront le titre de champion du Luxembourg au meilleur des trois manches. Le meilleur classé lors de la phase classique recevra lors de la première manche et si besoin lors de la troisième manche.

- Concernant le play-off Ligue 1 - Ligue 2. L’avant-dernier de Ligue 1 jouera contre le second de Ligue 2. Le club de Ligue 1 recevra lors de la première manche et si besoin lors de la troisième manche.

- Bien entendu, le champion de Ligue 2 accèdera à la Ligue 1. Quant à la lanterne rouge de Ligue 1, elle sera rétrogradée en Ligue 2.

Ligue 1



Amicale Clervaux Futsal

AS Sparta Dudelange

FC Bettendorf

FC Differdange 03

Futsal US Esch

Futsal Nordstad

Racing Union Luxembourg Futsal (champion de Ligue 2)

RAF Differdange

Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn

Union Titus Pétange Futsal (montant supplémentaire de Ligue 2)

Ligue 2



58 LatDevils Garnich

CS Fola Esch (nouvelle formation)

FC Wiltz 71

Futsal Weiler-la-Tour (ex-Futsal All Stars Colmar-Berg)

Futsal Wilwerwiltz (descendant de Ligue 1)

Red Boys Aspetlt (nouvelle formation)