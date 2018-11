Aspelt et Bettendorf sont les bénéficiaires de la cinquième journée de la phase classique du championnat de Ligue 1. Le FCD03 et le Racing occupent toujours les deux premières places. Pétange et Esch n’ont pas su se départager.

Futsal: la bonne affaire pour Aspelt et Bettendorf

Par Stéphane Guillaume

La rencontre Amicale Clervaux Futsal - FC Differdange 03 a été jouée sur le parquet d’Oberkorn suite à l’indisponibilité de la salle de Clervaux. Le leader n'a pas tergiversé avec un score final de 7-2. Il a tout de suite mis le pied à l’étrier et a étouffé son adversaire avec trois buts en deux minutes. L’Amicale est tout de même revenue à 2-4 en seconde période, c’était sans compter sur le dernier coup d’accélérateur des locaux pour se mettre définitivement à l’abri.



«Comme d’habitude, on débute très mal le match. Le score était de 2-0 après seulement quarante secondes de jeu et même 3-0 après deux minutes sur trois erreurs individuelles. C’est le manque d’entraînement qui s’est fait sentir, il arrive même parfois que l’on s’entraîne seulement à six. On a ensuite demandé un temps mort pour corriger le tout. Après ça allait mieux, mais on a raté encore beaucoup d’occasions», estime Sergio Sarmento.



Le président de Clervaux explique ensuite que la préparation hebdomadaire n’était pas optimale. «On a pas su s’entraîner de la semaine. Il fallait faire également en fonction des blessés qui étaient au nombre de trois.»

Le Samba 7 Futsal Niederkorn s’est incliné lourdement face au Racing Futsal Luxembourg (3-10). Le Racing s’est échappé avec un score de 7-2 à la mi-temps puis a tranquillement assuré.



Tiago Fernandes, directeur sportif du Racing, nous parle de cette rencontre:



Les Red Boys Aspelt surfent sur une dynamique de victoires. Après leur qualification en Coupe, ils se sont imposés face à l’AS Sparta Dudelange (6-5) qui, par contre, continue de décevoir. Avec cette victoire, le champion de Ligue 2 revient à une petite unité de la quatrième place tant convoitée.



«C'était un match serré contre une belle équipe de Dudelange. On a beaucoup d’occasions en première mi-temps, tout comme notre adversaire, mais à cause de nos erreurs défensives on est mené à la pause (1-2). Puis, on arrive à mettre notre jeu en place et le duo Diogo Martins - Dragan Jurcevic, quatre buts, écrase l'équipe de Dudelange. On mène 5-3 mais, encore une fois, on se laisse endormir et le Sparta égalise à cinq partout. Dans la dernière minute de jeu, Martins réalise une cinquième passe décisive et Batinic nous offre une victoire méritée. A mon avis, on était tout de même la meilleure équipe sur le parquet», raconte Pedro Cardoso, le gardien de but d’Aspelt.

Bettendorf se donne de l’air

Dans le match-couperet entre le dernier et l’avant-dernier, le FC Nordstad a courbé l’échine face au FC Bettendorf (8-12). Avec cette importantissime victoire, Bettendorf fait un bond au classement et quitte les sièges éjectables.

L’Union Titus Pétange Futsal conserve sa quatrième place malgré un résultat nul (4-4) face au Futsal US Esch concédé dans les toutes dernières secondes de jeu. Quant aux Eschois, ils sont rétrogradés à la neuvième place.

Stéphane Marques (Samba 7 Futsal Niederkorn) tente d'échapper à Rafael Dos Reis, mais le Racing Futsal Luxembourg va s'imposer largement. Photo: Stéphane Guillaume

Les résultats de la 5e journée de Ligue 1

Red Boys Aspelt - AS Sparta Dudelange 6-5

Union Titus Pétange Futsal - Futsal US Esch 4-4

Samba 7 Futsal Niederkorn - Racing Futsal Luxembourg 3-10

Amicale Clervaux Futsal - FC Differdange 03 2-7

FC Nordstad - FC Bettendorf 8-12

Le classement de la Ligue 1: 1. FC Differdange 03 15 points; 2. Racing Futsal Luxembourg 12; 3. Amicale Clervaux Futsal 9; 4. Union Titus Pétange Futsal 8; 5. Samba 7 Futsal Niederkorn 7; 6. Red Boys Aspelt 7; 7. FC Bettendorf 6; 8. AS Sparta Dudelange 4; 9. Futsal US Esch 4; 10. FC Nordstad 0.

Les résultats de la 5e journée de Ligue 2

Futsal All Stars Colmar-Berg - FC Wiltz 71 7-14

RAF Differdange - Futsal Wilwerwiltz 4-13

ALSS Luxembourg - Futsal Miseler Léiwen Wintrange 14-2

Futsal US Esch II - 58 Latdevils Garnich 3-0 forfait

Exempt : CS Fola Esch

Le classement de la Ligue 2: 1. Futsal Wilwerwiltz 15 points; 2. ALSS Luxembourg 9; 3. RAF Differdange 9; 4. FC Wiltz 71 9; 5. Futsal US Esch II 9; 6. CS Fola Esch 6; 7. Futsal All Stars Colmar-Berg 3; 8. Futsal Miseler Léiwen Wintrange 0; 9. 58 Latdevils Garnich 0