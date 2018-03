Les derniers verdicts sont tombés à l'issue de la 18e et ultime journée de la phase classique de Ligue 1. L'US Esch accompagnera le Racing, le FCD03 et Clervaux dans le final four. Si Nordstad disputera les barrages face à Garnich, le RAF Differdange évoluera la saison prochaine en Ligue 2.

Futsal: l'US Esch aux play-offs, le RAF en Ligue 2

Les derniers verdicts sont tombés à l'issue de la 18e et ultime journée de la phase classique de Ligue 1. L'US Esch accompagnera le Racing, le FCD03 et Clervaux dans le final four. Si Nordstad disputera les barrages face à Garnich, le RAF Differdange évoluera la saison prochaine en Ligue 2.

Par Stéphane Guillaume

Le RAF Differdange avait toutes les cartes en mains pour éviter cette dixième place synonyme de descente en Ligue 2. Il menait par quatre buts d’écart après vingt-quatre minutes de jeu (4-0) face à l’Amicale Clervaux Futsal. Puis la fatigue, suite à un manque de solution sur le banc de touche, s’est fait sentir et le vice-champion en titre, avec un monstrueux Soares auteur de six buts, a renversé la situation: 4-4 puis 5-7.



Miguel Cardoso, capitaine du RAF, la mort dans l’âme s’exprime sur cette relégation. «Le RAF descend en Ligue 2, je suis très triste et très déçu de nos prestations cette saison. On a eu beaucoup de problèmes au sein de l’organisation du club, notamment les divers entraîneurs, le départ de joueurs … on n’a pas été décisif dans les moments où on aurait dû l’être notamment dans les derniers matchs face à des concurrents directs. Par contre, je dois souligner le bon travail de la direction et des joueurs qui sont restés. Le futur est un peu incertain mais nous allons en Ligue 2 avec la tête haute.»

C’est finalement le FC Nordstad qui disputera les barrages. Pour accrocher la 9e place, les Nordistes devaient absolument battre le Sparta Dudelange. Les hommes de Tiago da Silva ont parfaitement répondu aux attentes avec à la clé une large victoire (15-7). Le président Marco Fonseca était soulagé à l'issue des débats: «C’est une énorme satisfaction de jouer ce match de barrage face à Garnich qui a fait une bonne saison en Ligue 2. On sort d’une mauvaise passe mais on a tout de même réalisé de bons résultats lors des trois derniers matchs».

Kevin Teixeira tente de stopper Claudio Lemos mais au final, c'est Nordstad qui a battu le Sparta Dudelange et assuré du même coup sa place au barrage. Photo: Stéphane Guillaume

Bettendorf poursuit sa route



Le FC Bettendorf a réussi son pari et a renouvelé son bail en Ligue 1 à la faveur d’une victoire sur l’Union Titus Pétange Futsal (4-6). Une huitième place finale synonyme de salut, un résultat que le club a arraché avec ses tripes comme le confirme Carlos Gameiro, son président. «Cette année, c’était pour le club une année difficile. Match après match, l’espoir de rester en L1 s’éloignait de plus en plus. Mais avec beaucoup d’efforts de la part de nos joueurs, on a réussi à gagner des rencontres et au bout, nous avons décroché notre maintien. Maintenant, nous allons analyser et corriger nos erreurs pour commencer la prochaine saison avec de meilleurs résultats.»

Le FC Differdange 03 a démontré avec une large victoire face au voisin du Samba 7 Futsal Niederkorn (12-3) qu’il était fin prêt à en découdre lors du final four avec une belle démonstration de son artillerie offensive.

La réaction de Luis Ramos, président du Samba 7 Futsal

Enfin le Racing FC Union Luxembourg termine cette phase classique du championnat invaincu avec une dernière victoire face au Futsal US Esch (6-3). Ces deux prétendants aux lauriers se retrouveront à nouveau lors de la première manche des play-offs avec un avantage psychologique pour les joueurs de la capitale.

En Ligue 2, la quinzième et dernière journée de championnat s'est déroulée pour la forme. Le champion (Aspelt) et le barragiste (Garnich) étaient déjà connus. Les Red Boys Aspelt ont partagé l’enjeu avec le Futsal All Stars Colmar-Berg (8-8) alors que les 58 Latdevils Garnich ont infligé une défaite au FC Wiltz (4-8). La rencontre CS Fola - Futsal Wilwerwiltz s'est soldée par la victoire des Eschois (5-4).

Le point



18e journée de Ligue 1

Union Titus Pétange Futsal - FC Bettendorf 4-6

RAF Differdange - Amicale Clervaux Futsal 5-7

Racing FC Union Luxembourg - Futsal US Esch 6-3

FC Differdange 03 - Samba 7 Futsal Niederkorn 12-3

FC Nordstad - AS Sparta Dudelange 15-7

Le classement final

1. Racing FC Union Luxembourg 54 points (qualifié pour les play-offs)



2. FC Differdange 03 46 (qualifié pour les play-offs)

3. Amicale Clervaux Futsal 37 (qualifié pour les play-offs)

4. Futsal US Esch 27 (qualifié pour les play-offs)

5. AS Sparta Dudelange 24



6. Samba 7 Futsal Niederkorn 19



7. Union Titus Pétange Futsal 18



8. FC Bettendorf 15



9. FC Nordstad 13 (barragiste)



10. RAF Differdange 12 (descend en L2)

Jordan Afoun pressé apr le duo Francisco Pereira-Daniel Vieira. Differdange 03 a préparé de la meilleure manière le final four en écartant le Samba 7 Futsal Niederkorn. Photo: Stéphane Guillaume

15e journée de Ligue 2



CS Fola Esch - Futsal Wilwerwiltz 5-4

Red Boys Aspelt - Futsal All Stars Colmar-Berg 8-8

FC Wiltz 71 - 58 Latdevils Garnich 4-8

Le classement



1. Red Boys Aspelt 35 points (champion)



2. 58 Latdevils Garnich 29 (barragiste)



3. Futsal All Stars Colmar-Berg 20



4. FC Wiltz 71 17



5. CS Fola Esch 16



6. Futsal Wilwerwiltz 11