Membre du Top 4 de Ligue 1 après cinq journées de championnat, lUnion Titus Pétange avait bien débuté sa saison. Depuis, trois défaites se sont enchaînées, et trente-sept buts encaissés sont venus plomber les ardeurs pétangeoises. Le capitaine, Tiago Carvalho évoque cette situation avant le déplacement aux Red Boys Aspelt.

Sport 2 min.

Futsal: l'Union Titus Pétange doit retrouver un mental de guerrier

Membre du Top 4 de Ligue 1 après cinq journées de championnat, lUnion Titus Pétange avait bien débuté sa saison. Depuis, trois défaites se sont enchaînées, et trente-sept buts encaissés sont venus plomber les ardeurs pétangeoises. Le capitaine, Tiago Carvalho évoque cette situation avant le déplacement aux Red Boys Aspelt.

Par Stéphane Guillaume

Les objectifs de l’Union Titus Pétange étaient pourtant clairs comme de l'eau de roche: le club visait le Top 4 avant le début de la saison. Un objectif atteint... au crépuscule de la cinquième journée.



«On a pas mal débuté le championnat, puis on a eu un peu de malchance avec les absents, et on s’est mis dans le pétrin nous-mêmes. Face à Dudelange, on encaisse l'égalisation à trente secondes de la fin, et à Esch, une faute de concentration nous prive aussi de deux points. Ce sont donc quatre poins qui sont partis en fumée d'un coup», regrette Tiago Carvalho.

«Au moindre petit bémol, on s’écroule»

Puis, c'est la débandade totale, avec trois lourdes défaites: 1-15 (!) face au FCD03, 5-11 contre Clervaux, et enfin un sévère 2-11 devant le Racing. Soit face à trois candidats au Top 4... que Pétange lorgnait du coin de l’œil. Comment expliquer cette bérézina?



Le capitaine a son idée: «Il y a beaucoup de raisons à cela: la qualité de l’adversaire, l’énorme quantité de blessés et d'absents dans nos rangs, notamment pour des motifs professionnels, ainsi que le manque de capacité mentale de l’équipe. Au moindre petit bémol, on s’écroule. Si on accuse deux buts de débours au score, l’équipe se précipite et ne parvient pas à garder son calme; on saute alors des étapes dans la construction du jeu et on perd notre concentration.»

«Rui fait son possible»

Pourtant, le coach pétangeois, Rui Pedro Reis essaie bien de déployer des trésors d'ingéniosité pour insuffler un nouvel enthousiasme à son effectif. «Le coach fait un travail énorme pour nous préparer avant chaque match, et ce, dans tous les domaines. C’est tout simplement l’équipe qui n’est pas à la hauteur. En douze ans de futsal, j’en ai connu des entraîneurs, et Rui fait des erreurs comme tout le monde, mais il est largement au-dessus. Notre coach fait son possible, et des fois, même... l’impossible.»

En clôture du premier tour de championnat, l'UT Pétange fera face (lundi à 19h30) aux Red Boys Aspelt. Les deux formations comptent le même nombre de points, c'est-à-dire huit. «Cela va être un match difficile, comme tous les autres,. Ils voudront prouver qu’ils ne sont pas là par hasard. Quant à nous, on va essayer de remonter la pente.»

Le programme de la 9e journée de Ligue 1



Dimanche



18h: Samba 7 Niederkorn - FC Differdange 03

18h30: FC Bettendorf - US Esch

Lundi



19h30: Red Boys Aspelt - Union Titus Pétange

20h: FC Nordstad - Amicale Clervaux

21h: AS Sparta Dudelange - Racing Luxembourg

Le programme de la 9e journée de Ligue 2



Dimanche



18h30: ALSS Luxembourg - RAF Differdange

20h30: CS Fola Esch - All Stars Colmar-Berg

Miseler Léiwen Wintrange - 58 Latdevils Garnich 3-0, forfait

US Esch II - FC Wiltz 71 0-3, forfait

NB: C'est le second forfait de l'US Esch II cette saison, le club est donc déclaré forfait général jusqu'à la fin de saison

Exempt: Wilwerwiltz