L'Union Titus Pétange disputera la saison prochaine en Ligue 1. Les pensionnaires de Ligue 2 profitent de la place laissée vacante à la suite du partenariat qui devrait voir le jour entre le FC Nordstad et les Golden Crows Feulen.

Par Stéphane Guillaume

Après une année réussie en Ligue 2 et un match de barrage perdu face au RAF Differdange, l'Union Titus Pétange Futsal rejoindra tout de même l’élite du futsal luxembourgeois dans quelques semaines.



Le club a saisi au bond le siège qui devrait être laissé libre suite au partenariat entre le FC Nordstad et les Golden Crows Feulen. Ces deux entités ne devraient former plus qu’une à partir de la saison prochaine. Cette montée tardive est une juste récompense pour le club pétangeois qui aspirait à rejoindre la Ligue 1 au plus vite.



Luis Gonçalves, président de l’Union Titus Pétange, est ravi de cette promotion. «Je suis très heureux. Notre ambition était de toute manière de monter en Ligue 1. C’est la juste récompense du travail de toutes les personnes qui gravitent autour du club. C'est un travail depuis deux ans et c'est un retour payant. Mais attention, la prochaine saison s’annonce assez difficile. Dans un premier temps, nous jouerons le maintien. La priorité est de garder notre base de joueurs ainsi que notre entraîneur Rui Pedro Reis et si une bonne opportunité de transfert se présente, on la saisira bien entendu.»