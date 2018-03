On disputait la seizième journée de Ligue 1 ce dimanche, et dans cette dernière ligne droite, le FC Bettendorf, surtout, mais aussi le FC Nordstad ont réalisé les bonnes opérations du week-end. Pour le reste, les trois membres du Top 3, le Racing, le FC Differdange 03 et l'Amicale Clervaux se sont imposés de concert.

Sport 4 min.

Futsal: l’opération maintien est lancée à Bettendorf et à Nordstad

On disputait la seizième journée de Ligue 1 ce dimanche, et dans cette dernière ligne droite, le FC Bettendorf, surtout, mais aussi le FC Nordstad ont réalisé les bonnes opérations du week-end. Pour le reste, les trois membres du Top 3, le Racing, le FC Differdange 03 et l'Amicale Clervaux se sont imposés de concert.

RAF Differdange - FC Nordstad était le match à ne pas perdre, une opposition entre deux équipes qui jouent leur tête en Ligue 1. Dans ce match-couperet, c’est le FC Nordstad qui est allé chercher sa troisième victoire de la saison (3-5). Cependant, les Nordistes restent lanterne rouge, mais gardent un espoir de maintien.



Du côté du RAF Differdange et de son capitaine Miguel Cardoso, on faisait grise mine: «Notre match fut un peu le reflet de notre semaine de travail: on savait qu’on serait peu nombreux. Il fallait pratiquer un jeu compact contre une équipe bien organisée comme le FC Nordstad. En rien, ils n'ont été meilleurs que nous, je pense que la différence s'est faite au niveau de leur effectif, plus large. Ils étaient beaucoup moins fatigués que nous. On a tout de même eu beaucoup d’occasions, on ne peut que s’en prendre à nous-mêmes. Tant que nous conservons notre sort entre nos mains, nous n’allons pas nous concentrer sur les résultats de nos concurrents directs. Il nous reste six points à prendre et on va tout faire pour rester en Ligue 1. Nous allons relever la tête et travailler pour remplir nos objectifs. Même si on est en difficulté, on doit et on va y croire jusqu'à la dernière minute.»

Fabio Gonçalves (RAF Differdange, en blanc), poursuivi par Jorge Rodrigues, (FC Nordstad, en noir) Photo: Stéphane Guillaume

Le FC Bettendorf est toujours en pleine bagarre pour sauver sa peau en Ligue 1. Face au Samba 7 Futsal Niederkorn, les Nordistes, victorieux 11-6, ont fait un pas de plus vers un sauvetage espéré. Jedilson Varela et Nelito Cruz, dix buts inscrits à eux deux, ont été les fossoyeurs du Samba 7.



Mikael Cerdeira, le gardien de Bettendorf, estime que tout le groupe a fait son travail: «C’était un match important pour nous, car nous devions absolument le gagner. A cause de notre trop grande nervosité, on s'est retrouvés menés 1-5, et notre entraîneur a demandé un temps mort pour nous encourager et nous rentrer dans la tête que l’on arriverait sûrement à recoller au score. A dix minutes de la fin de la première mi-temps, on est parvenu à rétablir l’égalité, et même à prendre l’avantage à la pause (6-5). A 6-6, le Samba 7 nous a encore mis en difficulté, mais on a ensuite fait notre travail et suivi les consignes de l’entraîneur. La motivation était présente et le score est passé à 11-6 en notre faveur. Je trouve que tant défensivement qu'offensivement, on a réalisé un bon match. C’était même un match parfait. La suite, ce ne sera pas une bagarre face au RAF Differdange ou contre Nordstad, ce sont deux bonnes équipes qui mériteraient aussi de rester en Ligue 1. L’objectif n°1 est de se sauver, sans regarder ce qui se passe chez les autres.»

Le FC Differdange 03 a démontré toute l’étendue de son talent face à l'US Esch (6-0), en réalisant d’ailleurs le match le plus abouti depuis l’arrivée du coach Jorge Branco. L'espace d'une dizaine de minutes, l'US Esch a tout de même mis des bâtons dans les roues au FCD03, puis le champion en titre a trouvé la bonne carburation en restant solide défensivement et efficace offensivement. Le capitaine differdangeois Davide Chalmandrier apporte son analyse du match dans l'extrait sonore qui suit:



Clervaux et le Racing intraitables

Le Racing FC Union Luxembourg continue sa moisson de victoires et sa préparation pour les play-offs avec une victoire face à l’AS Sparta Dudelange (8-4). C’était déjà 3-0 après trois minutes de jeu, le leader de Ligue 1 reste toujours l’équipe la plus efficace et la plus prolifique devant son public.

Seconde défaite d’affilée (1-5) pour l’inconstant Union Titus Pétange, cette fois face à l’Amicale Clervaux. Solide comme le roc, la défense clervalloise a parfaitement résisté aux assauts pétangeois. Les Nordistes ont pleinement profité de reconversions offensives efficaces pour s’adjuger ce débat.

Ligue 2: Garnich souverain à Aspelt

Dans cette treizième journée de L2, les 58 Latdevils Garnich ont été chercher la victoire chez le champion des Red Boys Aspelt (4-8). Un succès important, qui va sans doute leur ouvrir les portes du match de barrage pour une potentielle montée en Ligue 1. Par ailleurs, les All Stars Colmar-Berg ont été défaits par Wilwerwiltz (10-5), et le FC Wiltz est allé grappiller un point sur le parquet du Fola Esch (4-4).

Abilio Costa (US Esch, en jaune) conserve vaille que vaille son équilibre, sous le regard de Chavel Pereira (FC Differdange 03, en rouge) Photo: Stéphane Guillaume

Les résultats de la 16e journée de Ligue 1



FC Bettendorf - Samba 7 Futsal Niederkorn 11-6

RAF Differdange - FC Nordstad 3-5

FC Differdange 03 - US Esch 6-0

Union Titus Pétange - Amicale Clervaux 1-5

Racing FC Union Luxembourg - AS Sparta Dudelange 8-4

Le classement de Ligue 1

1. Racing FC Union Luxembourg 48 points

2. FC Differdange 03 40



3. Amicale Clervaux 34



4. US Esch 24



5. AS Sparta Dudelange 21



6. Union Titus Pétange 18



7. Samba 7 Futsal Niederkorn 18



8. RAF Differdange 12



9. FC Bettendorf 12



10. FC Nordstad 9



Les résultats de la 13e journée de Ligue 2



CS Fola Esch - FC Wiltz 71 4-4

Red Boys Aspelt - 58 Latdevils Garnich 4-8

Futsal Wilwerwiltz - All Stars Colmar-Berg 10-5

Le classement de Ligue 2



1. Red Boys Aspelt 31 points

2. 58 Latdevils Garnich 23



3. FC Wiltz 71 17



4. All Stars Colmar-Berg 16



5. CS Fola Esch 13



6. Futsal Wilwerwiltz 11