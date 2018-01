Le projet était porteur d'espoirs entre le Samba Seven Niederkorn et l'ALSS Futsal Team. Tout allait pour le mieux depuis septembre 2016 et l'annonce en grande pompe du partenariat, jusqu'à cette nouvelle année 2018 où les deux parties ont décidé des directions différentes.

Par Stéphane Guillaume

Les deux parties avaient acté un partenariat pour tenter de jouer les premiers rôles en Ligue 1. Au bout de l'exercice 2016-2017, le Samba Seven ALSS Futsal Niederkorn était même tout proche d'une finale des play-offs mais une erreur administrative et un match perdu par forfait ont fait s'envoler les rêves du titre. «Nous avons perdu l'année dernière le championnat sur une erreur administrative de notre part, même si le règlement est discutable à mon sens et à mettre sur table lors de la prochaine réunion du conseil administratif. Suite à cela, la majorité des joueurs est partie vers d'autres horizons. Nous avons mis les moyens pour aller chercher un nouvel entraîneur au Portugal qui m'avait laissé également de bonnes impressions au début. Notre effectif était faible à ce moment-là mais j'avais réussi à rassembler plus de six joueurs de l'ALSS qui n'avaient plus de projets entre-temps», explique Domenico Laporta, ex vice-président du club.

Les choses ont commencé à tourner au vinaigre lorsque l'effectif est devenu plus nombreux, car il y avait plus de choix et ainsi la possibilité de jouer avec le sentiment des joueurs. «J'ai eu le ressenti que le comité et le coach n'avaient pas assez approfondi les arguments concernant la perte des trois joueurs qui ont quitté le navire l'un après l'autre. Ensuite, après certains faits, j'ai vu que le comité faisait énormément confiance au coach et organisait même des réunions avec celui-ci en dehors de ma présence et sans m'en tenir informé. L'objectif était soi-disant de comprendre la problématique entre l'entraîneur et moi-même. Moi je pense qu'à ce moment-là il aurait fallu affronter les personnes concernées et discuter du mal-être afin de pouvoir avancer dans le même sens, ce que l'on m'a empêché de faire d'une certaine manière. Pour finir, après mon départ, certains joueurs ont tenté de ne pas se mélanger aux problèmes du comité et ont souhaité continuer l'aventure. Malheureusement ils ont aussi été mis de côté pour différentes raisons par le coach mais sans donner trop d'explications. Au total neuf joueurs de l'ALSS ont quitté le navire. Pour finir, l'entraîneur a réussi à détruire la confiance que ses deux entités avaient en commun et a réussi nuire à la collaboration entre le Samba Seven et l'ALSS.»

Dorénavant, le nouvel objectif du club est d’intégrer le championnat de Ligue 2 pour la prochaine saison. «Malheureusement je pourrais raconter un livre concernant le comportement de l'entraîneur vis-à-vis des joueurs ou de ma personne et donner ainsi de nombreux exemples, mais je préfère m'abstenir de commentaires rageux et tourner la page en leur souhaitant une bonne chance pour la suite de leur parcours sportif. Maintenant, l'ALSS Futsal Team souhaite retrouver son propre statut et pour cela une demande a été faite auprès de la FLF il y a presque deux ans dans le but d'intégrer le championnat de Ligue 2 mais malheureusement nous n'avions pas trouvé de salle jusqu'à présent pour nous héberger lors des matchs à domicile. Aujourd'hui nous attendons une confirmation par écrit d'une commune qui nous donnerait la possibilité de pouvoir renouer avec la compétition dès la saison prochaine.»

Entre-temps, Domenico Laporta va se concentrer sur d’autres projets comme promouvoir le futsal via ALSS 4 Fun, une activité qui permet aux jeunes de venir jouer deux fois par semaine au futsal par pur loisir et fun comme l'indique le nom de l'activité. Il y a également le Street football, un concept social qui offre aux SDF une sortie de réinsertion via le sport. Ou encore, des événements tels que le Neymar Jr's Five Luxembourg et le F5WC Shanghai 2018 dont vous trouverez toutes les informations sur le site internet www.alss.lu.