Le suspense demeure pour l’attribution des deuxième et troisième places de la phase classique du championnat. Qui du FC Differdange 03, le mieux placé avec trois points d’avance, ou de l’Amicale Clervaux s’adjugera la place de dauphin? James Martins, coresponsable de la section futsal du FCD03, préface le débat de la 15e journée face à... Clervaux.

Sport 2 min.

Futsal: James Martins (FCD03): «La deuxième place est notre priorité absolue»

Le suspense demeure pour l’attribution des deuxième et troisième places de la phase classique du championnat. Qui du FC Differdange 03, le mieux placé avec trois points d’avance, ou de l’Amicale Clervaux s’adjugera la place de dauphin? James Martins, coresponsable de la section futsal du FCD03, préface le débat de la 15e journée face à... Clervaux.

Propos recueillis par Stéphane Guillaume

James, face à l'AS Sparta Dudelange, vous avez loupé le coche de consolider votre deuxième place au classement, avec un résultat nul concédé dans les dernières minutes. Comment expliquez-vous cette défaillance?

Nous avons affronté un adversaire motivé, et qui a clairement montré vouloir se rapprocher de la quatrième place du classement. L’état d’esprit de nos joueurs n’était pas à la hauteur du match qui nous attendait. On a manqué de combativité et de sang-froid dans les moments les plus décisifs. De son côté, Dudelange a su en tirer profit.

Le coach, Jorge Branco était frustré par la tournure des événements et pestait sur le fait que les joueurs n’avaient pas suivi ses consignes. Qu’en est-il maintenant, tout a-t-il été remis à plat lors des entraînements en semaine?

Après le match, nous nous sommes réunis avec le coach, parce qu’il souhaitait ardemment améliorer certains points afin que ces situations ne se reproduisent plus. Cela a pris immédiatement effet lors de l'entraînement qui a suivi. Les play-offs se rapprochent, et il est primordial que toute l’équipe ainsi que le staff donnent le meilleur de soi-même à partir de maintenant.

Comment se passe précisément l’intégration du nouvel entraîneur, Jorge Branco au sein du groupe de joueurs?



Jorge Xana Branco est entré en fonction à Differdange en janvier. Nos joueurs ont dû s’adapter à un système complètement différent à celui auquel ils étaient habitués, et cela, en très peu de temps. Heureusement, Jorge a la particularité de savoir très bien gérer le groupe et possède une facilité énorme à créer des liens avec les joueurs, tout en restant toujours très professionnel dans ce qu’il fait. Il accorde beaucoup d’importance aux relations joueurs-entraîneur et cela se fait bien sentir lors des entraînements.

Le FC Differdange 03 pourrait retrouver l'Amicale Clervaux en demi-finale des play-offs Photo: Stéphane Guillaume

Face à l’Amicale Clervaux dimanche (18h), la deuxième place sera en jeu: le FCD03 possède trois points d’avance qui pourraient doubler en cas de succès. Comment allez-vous aborder cette rencontre capitale?

Rester deuxièmes de la phase classique est notre priorité absolue. Clervaux n’est pas une équipe à sous-estimer et a déjà démontré sa valeur au cours des dernières années. Il est important qu’on aborde ce match avec un maximum de sérieux, vu qu'il existe de grandes chances... qu’on retrouve cette équipe en demi-finale des play-offs. On ne va rien lâcher et jouer pour la gagne.

Le programme de la 15e journée de Ligue 1



Dimanche

18h: Amicale Clervaux - FC Differdange 03

19h: Samba 7 Futsal Niederkorn - RAF Differdange

20h: FC Nordstad - Racing FC Union Luxembourg

20h: US Esch - FC Bettendorf

Lundi



20h45: AS Sparta Dudelange - Union Titus Pétange



Le programme de la 12e journée de Ligue 2



Dimanche

18h: 58 Latdevils Garnich - All Stars Colmar-Berg

18h30: FC Wiltz 71 - Futsal Wilwerwiltz

Lundi



20h: Red Boys Aspelt - CS Fola Esch