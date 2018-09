L'Union Titus Pétange Futsal s’est imposé sans sourciller dans ce tour préliminaire de Coupe du Luxembourg. Par contre, le FC Nordstad, l’autre club de Ligue 1, a bu la tasse à domicile face au CS Fola Esch.

Futsal: Fola rime avec exploit

Titus Pétange Futsal (L1) - All Stars Colmar-Berg (L2) 12-5 et Nordstad (L1) - Fola (L2) 4-7

L'Union Titus Pétange Futsal s’est imposé sans sourciller dans ce tour préliminaire de Coupe du Luxembourg. Par contre, le FC Nordstad, l’autre club de Ligue 1, a bu la tasse à domicile face au CS Fola Esch.

Par Stéphane Guillaume



Le Fola Esch a signé la performance de ce tour préliminaire de Coupe du Luxembourg avec une resplendissante victoire face au dernier finaliste le FC Nordstad (4-7). La première période s’est ponctuée sur un résultat nul (3-3) puis les Eschois ont fait la différence lors des dix dernières minutes de jeu.



«Si tu ne joues pas bien, tu payes cash tes erreurs», lance d’entrée Paulo Ferreira, coach de Nordstad. «Nous avons eu des opportunités devant le but mais Esch a parfaitement joué le contre. Pour les sept buts, ils ont eu une dizaine d’occasions. Mes joueurs sont encore jeunes et débutent dans le futsal, il n’y a que quatre joueurs de la saison dernière. Ils sont trop braqués vers l’avant et jouent encore trop individuellement. De plus, les duels à deux contre un n’ont pas toujours été bien négociés.»

Par contre, la soirée a été parfaite pour le joueur eschois Dany Costa, il était aux anges après cette qualification.

Dans l'autre rencontre, disputée samedi en soirée, l'Union Titus Pétange Futsal s’est imposé avec un écart de sept buts face au Futsal All Stars Colmar-Berg (12-5). Tout était déjà dit à la pause puisque les locaux menaient 9-1.



Manuel Macedo bute sur Christopher da Graça. Nordstad a été éliminé d'entrée par le Fola. Photo: Stéphane Guillaume

Le programme des huitièmes de finale (le 28 octobre)

Futsal US Esch (L1) - Futsal Wilwerwiltz (L2)

AS Sparta Dudelange (L1) - FC Differdange 03 (L1)

FC Wiltz 71 (L2) - RAF Differdange (L2)

Racing Futsal Luxembourg (L1) - CS Fola Esch (L2)

Union Titus Pétange Futsal (L1) - ALSS Luxembourg (L2)

FC Bettendorf (L1) - Red Boys Aspelt (L1)

Futsal Miseler Léiwen Wintrange (L2) - Amicale Clervaux Futsal (L1)



Samba 7 Futsal Niederkorn (L1) - 58 Latdevils Garnich (L2) 3-0 (forfait)