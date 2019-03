FC Differdange 03 - Racing Luxembourg, soit le leader de Ligue 1 face à son dauphin et tenant du trophée, est la tête d'affiche des demi-finales de la Coupe de Luxembourg. Une rencontre que préfacent les capitaines, Davide Chalmandrier et Michael Pereira. L’autre demi mettra aux prises le FC Wiltz 71 à l’US Esch.

Sport 3 min.

Futsal: FCD03 - Racing, la finale avant la lettre

Duel au sommet entre les deux meilleures formations du pays

FC Differdange 03 - Racing Luxembourg, soit le leader de Ligue 1 face à son dauphin et tenant du trophée, est la tête d'affiche des demi-finales de la Coupe de Luxembourg. Une rencontre que préfacent les capitaines, Davide Chalmandrier et Michael Pereira. L’autre demi mettra aux prises le FC Wiltz 71 à l’US Esch.



Interview: Stéphane Guillaume



Differdange qui reçoit le tenant du trophée du Racing. Un petit mot sur votre adversaire?

Davide Chalmandrier (Differdange): Au fil des années, c’est devenu un classique du futsal luxembourgeois. Ce sont deux équipes qui ont pris l’habitude de se rencontrer lors des phases finales que ce soit en coupe ou en championnat. Cette saison, je n’ai vu le Racing qu’à deux reprises. La première fois lors de notre affrontement direct en championnat et la deuxième fois contre le Sparta. Je suis mal placé pour analyser leurs points forts et faibles. Mais ça a toujours été une équipe avec un bon collectif et avec une très bonne attaque.

Michael Pereira (Racing): C'est une équipe plus équilibrée que l'année dernière et avec un effectif large. Le FCD03 peut très bien évoluer avec ou sans pivot, ce qui lui donne plus de possibilités. On a aussi pu voir lors du premier match de championnat que c'est une équipe qui ne lâche rien. Elle réalise un sans-faute en championnat, cette équipe est en pleine confiance.

Quand on jette un coup d’œil aux statistiques du championnat. Le FCD03 est invaincu, possède la meilleure attaque et la meilleure défense. Le Racing n’a perdu qu’un match contre.... le FCD03. A quel style de match vous attendez-vous ?

Davide Chalmandrier: Les statistiques parlent d’elles-mêmes. Cela montre que les deux équipes ont été très fortes et régulières durant la phase classique du championnat. Avec une très bonne attaque mais également une très bonne défense. Je m’attends à un match équilibré avec deux équipes bien organisées et qui produisent du beau jeu.

Michael Pereira: Je pense que ça va être un match très équilibré où les détails vont faire la différence. Les deux meilleures attaques qui s’affrontent, cela donnera forcément un match très attractif. En tout cas, c'est un rendez-vous à ne pas manquer pour les adeptes du futsal.

Le FCD03 place quatre joueurs dans le top 10 des meilleurs buteurs. Quant au Racing, il en place trois. Vous qui êtes des joueurs à vocation défensive, vous risquez d’avoir beaucoup de boulot?

Davide Chalmandrier: C'est vrai que les deux équipes possèdent beaucoup de joueurs à vocation offensive avec beaucoup de qualités, l’aspect défensif sera très important et pourrait être la clé du match.

Michael Pereira: Il faudra être à 200% pour ce duel. Personnellement, j'aime jouer ce genre de match. Vivement dimanche.

Vous êtes à quarante minutes, voire plus si prolongations, de la finale. En tant qu’ancien finaliste ou vainqueur, que représente cette compétition à vos yeux?



Davide Chalmandrier: Elle est très importante à nos yeux car nous n’avons pas encore eu la chance de la remporter, surtout après avoir été battus lors des tirs au but en 2016.

Michael Pereira: La finale est le plus grand événement futsal de la saison et je veux forcément y participer. C'est une compétition qui me réussit assez bien avec trois finales en quatre ans et deux victoires. J'espère la remporter une fois de plus.



Michael Pereira et la Racing sont décidés à mettre tout en oeuvre pour atteindre la finale comme en 2018. Photo: Stéphane Guillaume

Le programme des demi-finales de la Coupe du Luxembourg

Samedi à 19h30: FC Wiltz 71 (L2) - US Esch



Dimanche à 20h30: FC Differdange 03 - Racing Luxembourg



Les derniers vainqueurs



2014-2015: SC Bettembourg - ALSS Münsbach Futsal 5-4

2015-2016: ALSS Münsbach Futsal - FC Differdange 03 7-7 (P: 3-1)

2016-2017: Amicale Clervaux Futsal - Racing Luxembourg : 7-2

2017-2018: Racing Futsal Luxembourg- FC Nordstad : 12-3