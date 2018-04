Futsal: FCD03 - Amicale Clervaux, hallali pour une finale

Le FC Differdange 03 et l’Amicale Clervaux ont tous les deux le couteau sous la gorge avant de se retrouver pour une troisième manche décisive en demi-finale des play-offs. Pour le malheureux vaincu, la saison se terminera inexorablement en eau de boudin avec une cruelle élimination. Le vainqueur affrontera le Racing en finale.

Le FC Differdange 03 et l’Amicale Clervaux ont tous les deux le couteau sous la gorge avant de se retrouver pour une troisième manche décisive en demi-finale des play-offs. Pour le malheureux vaincu, la saison se terminera inexorablement en eau de boudin avec une cruelle élimination. Le vainqueur affrontera le Racing en finale.

Par Stéphane Guillaume

Lors de ses deux premiers volets, la demi-finale du play-off titre entre le FC Differdange 03 et l’Amicale Clervaux a déjà tenu toutes ses promesses.



Jugez plutôt: une première manche remportée (8-10) par le vice-champion en titre sur le parquet du champion en titre, puis c’est l’inverse qui se produisait sur le parquet de Clervaux, où Differdange venait faire la nique à son adversaire (3-4). Les Nordistes ont été nettement moins efficaces que lors de la première manche. «C’est l’efficacité réduite et la fatigue très élevée qui ont fait la différence, car on avait créé assez d’occasions pour alourdir le score en notre faveur», reconnaît Filipe Pinto, le coach de l'Amicale.



L’entraîneur de Clervaux se montre cependant satisfait de la seconde mi-temps de ses ouailles et ne compte pas changer ses habitudes de jeu ce dimanche. Les Clervallois devront cependant livrer deux périodes de vingt minutes - voire davantage en cas de prolongations - sans la moindre faille pour tenter de reproduire la même prestation que lors de la manche initiale dans la Cité du Fer.



Filipe Pinto, l'entraineur de l'Amicale Clervaux, l'affirme: «La seule chose que l’on veut changer, c’est l'efficacité devant le but et le résultat final» Photo: Stéphane Guillaume

«La préparation s'effectuera de la même façon. Lors de la manche n°2, c’était un jour moins positif de notre part devant le but, mais on a bien joué, surtout en deuxième mi-temps. On doit de nouveau arracher une victoire à Differdange et on va réussir dans notre objectif», martèle le cornac des Oranges.



Lima et Mašić rentrent de suspension

Filipe Pinto avait pointé également, après le match, que son noyau était trop étriqué pour conserver l’avantage de deux buts quand le tableau-marquoir affichait 3-1. Pour cette belle, il va pouvoir récupérer deux pierres angulaires de son groupe, Igor Lima et Ernad Mašić.



«La seule chose que l’on veut changer, c’est l'efficacité devant le but et le résultat final. Notre stratégie sera la même, notre tactique sera conforme à nos habitudes mais avec plusieurs options dans notre effectif», conclut Filipe Pinto.



Le programme de la 3e manche des play-offs



Play-off titre



Dimanche à 21 heures: FC Differdange 03 - Amicale Clervaux Futsal

Play-off promotion-relégation



Lundi à 20 heures: FC Nordstad - 58 Latdevils Garnich