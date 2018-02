Le Futsal US Esch est bien loti pour s’approprier la quatrième place qui donne accès au play-off titre. Dans cette 14e journée de Ligue 1, Esch se mesure au Samba 7 Futsal Niederkorn, son dauphin à trois unités. Fabio Alexandre, le portier eschois, évoque son parcours et la fin de la saison.

Par Stéphane Guillaume



La vie n’a pas été rose tous les jours pour Fabio Alexandre qui occupe le poste le plus ingrat qu’il peut y avoir sur un parquet de futsal: celui de gardien de but. Quelques années auparavant, il portait les couleurs du feu SC Bettembourg Valente Junior et avait été victime d’une fissure au péroné lors d’un match de football à onze. «J'ai eu une blessure très grave au moment où j'étais au top de ma forme. J'ai mis six mois à récupérer dans un des moments les plus rudes de ma carrière. Après trois mois, j'ai voulu reprendre pour jouer la finale de la Coupe de Luxembourg et je n'ai fait qu'empirer la blessure.»

Le gaillard ne se laisse pas démonter pour autant. Après quelques apparitions sous les couleurs du Racing FC Union Luxembourg, il paraphe une affiliation au Futsal US Esch avec une idée bien précise. «J'avais besoin d'un nouveau défi dans tous les aspects. Temps de jeu surtout, mais aussi me libérer la tête après mes gros soucis d’ordre privé, et pour ça la meilleure chose a été un prêt accordé par le Racing. Je voulais aussi montrer à quelques personnes que je n'étais pas fini et qu’à 31 ans, je peux encore faire de belles choses et jouer encore plusieurs années au top niveau.»



Celui dont le maillot est flanqué du numéro 15 défend à bon escient les cages eschoises. Il est souvent décisif. Sa préparation l’aide beaucoup à donner le meilleur de lui-même à chaque apparition. «J’ai une équipe très forte devant moi avec des qualités hors normes. J'ai un entraîneur des gardiens avec lequel je m’entraîne dur ainsi que notre jeune gardien, Joao Bastos. Il sera le futur du Luxembourg. Cela me motive et, semaine après semaine, ils me rendent meilleur. Côté privé, tout se passe au mieux pour moi, mentalement je suis au top. C’est quelque chose qui m'a beaucoup manqué l'année passée. Le Futsal US Esch va devenir un grand club dans les années à venir si on continue ainsi.»

«Tout est entre nos mains»

Esch va défendre bec et ongles sa quatrième place dans cette dernière ligne droite, celle qui doit mener le club tout droit au play-off titre. Deux formations, le Samba 7 Futsal et Pétange, peuvent encore prétendre à cette place et se dresseront face aux Eschois. «Il n’y a pas que Pétange, il y a aussi Dudelange et Niederkorn. Les trois clubs se battent avec nous pour la quatrième place. Ils sont dans une bonne forme, et sont aussi très difficiles à jouer. Tout est entre nos mains et j'y crois vraiment car on a une équipe plus soudée et plus forte que jamais. Cela sera une bonne bataille avec ces trois clubs jusqu'au dernier match, mais je suis sûr que nous y serons si on continue de jouer ainsi. Les arrivées de Moisés Da Costa, Miguel Oliveira, Dario Vlado et Wilson Andrade nous amènent beaucoup de qualités.»

Le programme de la 14e journée de Ligue 1



Dimanche

18h: Union Titus Pétange Futsal - FC Nordstad

18h30: FC Bettendorf - Amicale Clervaux Futsal

19h: Racing FC Union Luxembourg - RAF Differdange

20h: Futsal US Esch - Samba 7 Futsal Niederkorn

Lundi

22h: (Fousbann) FC Differdange 03 - AS Sparta Dudelange

Le programme de la 11èe journée de Ligue 2

Dimanche

18h: 58 Latdevils Garnich - CS Fola Esch

18h: Futsal Wilwerwiltz - Red Boys Aspelt

20h: Futsal All Stars Colmar-Berg - FC Wiltz 71